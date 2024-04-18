«Обезопасили»: Глава Башкирии о возможных атаках республики дронами ВСУ

«На данный момент “Башнефть” проявила инициативу и свои основные объекты, которые вызывают опасения, что могут стать целью атак, обустроил определенными механическими ограждениями. Но мы все понимаем, что это половинчатое решение, потому что они, допустим, первый удар выдержат, но тут же может быть второй удар. Поэтому часть работы выполнена и она продолжается постоянно.