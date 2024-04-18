«Обезопасили»: Глава Башкирии о возможных атаках республики дронами ВСУ

Радий Хабиров подчеркнул, что этот вопрос планировал обсудить на заседании антитеррористической комиссии, которое состоится завтра.
«На данный момент “Башнефть” проявила инициативу и свои основные объекты, которые вызывают опасения, что могут стать целью атак, обустроил определенными механическими ограждениями. Но мы все понимаем, что это половинчатое решение, потому что они, допустим, первый удар выдержат, но тут же может быть второй удар. Поэтому часть работы выполнена и она продолжается постоянно.
Второе. Работает система наблюдения, система наблюдателей, что тоже уже организовано по линии «Башнефти» и структур, которые обеспечивают безопасность предприятия. В целом, когда я говорю о «Башнефти», имею в виду, конечно, все нефтеперерабатывающие заводы.
Мы ведем диалог с министерством обороны, для того чтобы нам помогли. О чём, как, пока говорить не буду, пока находимся в стадии диалога. По стране всех «панцирями» не закроешь, но определенный диалог мы ведем.
Самое главное из того, что сделано — мы обезопасили механическими сетками защиты основные колонны, соответственно, работает система наблюдения. Мы на этом не останавливаемся. Там есть ряд решений, о которых пока тоже говорить не буду. Они носят служебный характер. Но мы, поверьте, очень сильно об этом переживаем", — отметил Радий Хабиров.