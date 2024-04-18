Глава Башкирии рассказал о важных проектах, реализованных в республике за 5 лет

«Нам удалось провести республику через ковид, санкционное давление, наладить поддержку участников специальной военной операции. Это очень сложные задачи, часть из которых мы уже прошли и продолжаем их неплохо решать. При этом мы еще и развивали Башкирию, республика не стояла на месте. Подавляющее большинство показателей у нас довольно неплохие», — рассказал Радий Хабиров.
Глава республики заметил, что его работа — многоплановая, однако многие вещи он делает для души.
«Мне очень нравится заниматься парками. Делаем их в Уфе и в других городах, я лично контролирую процессы, встречаюсь со специалистами. Многие парки — результат большой коллективной работы. Взять хотя бы парк “Поющие родники” в Белебее, парк культуры и отдыха в Нефтекамске, “Кашкадан” в Уфе. Но самое главное в том, что нам удалось обеспечить развитие экономики республики», — отметил Глава Башкирии.