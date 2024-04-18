Глава Башкирии рассказал о важных проектах, реализованных в республике за 5 лет

«Нам удалось провести республику через ковид, санкционное давление, наладить поддержку участников специальной военной операции. Это очень сложные задачи, часть из которых мы уже прошли и продолжаем их неплохо решать. При этом мы еще и развивали Башкирию, республика не стояла на месте. Подавляющее большинство показателей у нас довольно неплохие», — рассказал Радий Хабиров.