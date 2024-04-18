Глава Башкирии пояснил, почему сохранили руководство ХК «Салават Юлаев»

«Не скажу, что я ярый болельщик, и времени особо нет. Но я очень часто прихожу посмотреть, порадоваться за ребят или порасстраиваться. В череде моих забот это не самое важное. Но, кстати, ходить на хоккей я начал, когда стал здесь работать. Справедливости ради надо сказать, хороший хоккей подарили, в регулярном чемпионате хорошо играли: молодая, интересная команда, яркие победы. Это и легло в основу решения дать еще один шанс команде и тренерскому составу», — пояснил руководитель региона.