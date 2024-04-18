Главой Верхнехавского района Воронежской области вновь избрали Сергея Василенко

Главу Верхнехавского района выбрали на сессии районного Совета народных депутатов в четверг, 18 апреля. Пост занял 58-летний Сергей Василенко, занимавший эту должность ранее. На заседании присутствовала корреспондент РИА «Воронеж».
На должность претендовали два кандидата: Сергей Василенко и заместитель главы администрации района — руководитель аппарата Алексей Требунских. Депутаты райсовета — 26 человек — единогласно переизбрали главу района на новый срок.
Сергей Василенко поблагодарил собравшихся за совместную плодотворную работу, рассказал о планах по развитию Верхнехавского района, необходимости реализации федеральных, региональных и муниципальных программ.
— Верхнехавский район — это моя родина. Место, где я родился, учился, работаю и живу, — сказал Сергей Василенко. — Исполнять обязанности главы своего района — это высокая степень ответственности перед людьми, которые здесь живут. Я к ней готов.
К своим обязанностям Серей Василенко приступил в тот же день, 18 апреля.
Справка РИА «Воронеж».
Сергей Василенко родился 5 июня 1965 года в селе Парижская Коммуна Верхнехавского района. Имеет два высших образования: дипломы Воронежского государственного сельскохозяйственного института (сейчас — Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I. — Прим. ред.) по специальности «Экономика и организация сельского хозяйства» и Воронежского филиала Российской академии госслужбы при Президенте РФ (сейчас — Воронежский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации». — Прим. ред.) по специальности «Государственное и муниципальное управление». Кандидат экономических наук.
Трудовую деятельность начал в колхозе «Искра» села Шукавка Верхнехавского района. В 2001 году избран на должность главы местного самоуправления Верхнехавского района. С того времени не менял место работы. Ветеран труда. Женат, имеет двоих сыновей.