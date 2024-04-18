Текслер озвучил итоги объезда дорог после жалоб челябинцев

Губернатор Алексей Текслер 18 апреля проинспектировал состояние челябинских дорог. В своём Telegram-канале глава региона подвёл итоги поездки и рассказал, проезжую часть на каких улицах ждёт ремонт.



Алексей Текслер поблагодарил челябинцев за информацию о проблемных участках, которые требуется обновить.



«Благодаря вам часть улиц и дорог включили в план. В частности, проехал сегодня в Советском районе по улицам Камышовой и Салтыкова, в Ленинском — по Кронштадтской, в Центральном — по Витебской. Будем их ремонтировать», — заявил губернатор.



Также в планах — строительство дороги по улице 250-летия Челябинска и ремонт проблемных путей вокруг областной больницы № 3. Глава региона подчеркнул, что объём дорожного строительства и ремонтов в этом году будет рекордным. В том числе особое внимание собираются уделить межквартальным проездам и дворам.