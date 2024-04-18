Хабиров: «Памятник Шаймуратову в Уфе — мемориал всем погибшим в боях за Родину»

«Я, когда по районам езжу, встречаюсь с родителями погибших ребят, то говорю им: “Съездите, пожалуйста, в Уфу. Мы установили памятник. Это наша дань благодарности вашим детям”, — сказал Радий Хабиров. — Сейчас в воздухе витает другая идея — о специальной военной операции. Мы все ясно понимаем, что после Великой Отечественной войны это самый тяжелый, самый масштабный вооруженный конфликт по степени агрессивности и коалиции против нас. Поэтому сейчас мы думаем о мемориале, посвященном СВО».