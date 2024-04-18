Хабиров: «Памятник Шаймуратову в Уфе — мемориал всем погибшим в боях за Родину»

«Построить на Советской площади торговый центр — идея абсурдная. Такой мысли не было. А парковку будем строить на улице Цюрупы», — рассказал Радий Хабиров.
Парковка будет рассчитана на 300 машин. Она будет платной, четырёхэтажной и располагаться за зданием минземимущества региона.
По словам руководителя региона, изначально на Советской площади планировалось просто поставить памятник Шаймуратову, однако позже проект был пересмотрен.
«Что радикально изменилось? Я специально поехал в Будапешт, потому что в городе очень много конных статуй. Обошёл весь Будапешт, — рассказал Радий Хабиров. — Там в центре стоит памятник 7 вождям племён, которые основали венгерскую нацию. Он очень большой и установлен в виде колоннады. Мне понравилось, и я с этой идеей пришёл к Салавату Щербакову (автор памятника — прим. ред.). Он обрадовался изменениям. Нам пришлось опять переделывать проект».
В итоге колоннада усилила памятник, сделала его более весомым. Открытие памятника состоялось 11 октября 2022 года.
«Я, когда по районам езжу, встречаюсь с родителями погибших ребят, то говорю им: “Съездите, пожалуйста, в Уфу. Мы установили памятник. Это наша дань благодарности вашим детям”, — сказал Радий Хабиров. — Сейчас в воздухе витает другая идея — о специальной военной операции. Мы все ясно понимаем, что после Великой Отечественной войны это самый тяжелый, самый масштабный вооруженный конфликт по степени агрессивности и коалиции против нас. Поэтому сейчас мы думаем о мемориале, посвященном СВО».