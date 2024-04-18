Мемориал «Вечность» переходит в ведение Кишинева — решение муниципального совета

КИШИНЕВ, 18 апр — Sputnik. Муниципальный совет Кишинева проголосовал на своем заседании в четверг за переход мемориала воинской славы «Вечность» в ведение столицы.
О готовящемся решении ранее сообщил столичный градоначальник Ион Чебан. По его словам, накануне он обсудил этот вопрос с министром обороны Анатолом Носатым. «Мы пришли к согласию, что этот символический для горожан парк должен находиться на балансе примэрии Кишинева. Предложил включить эту тему в повестку дня муниципального совета Кишинева, и сегодня будет поставлен на голосование вопрос о переходе объект в ведение примэрии, до этого он находился в ведении Минобороны», — отметил Чебан.
Муниципальные советники также проголосовали за поправку, предусматривающую, что в будущем Ион Чебан будет назначать лиц, которые будут заниматься соответствующими документами.
Глава Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович приветствовал решение муниципального совета и заявил, что «у этого священного места начнется новая история».
«По крайней мере мы сделаем для этого все от нас зависящее», — подчеркнул Петрович в своем Telegram.
Ранее он отметил, что молдавские поисковики уже несколько лет ждали решение о передаче главного мемориального комплекса страны в ведение муниципалитета. Он отмечал, что мемориал, «брошенный на произвол судьбы Министерством обороны, снова постепенно превращается в захолустный парк». Он также обратил внимание на отсутствие освещения территории, информационных стендов.
Кишиневский «Мемориал Победы» был открыт 9 мая 1975 года. Он представляет собой пирамиду высотой 25 метров, состоящую из 5 штыков, под ней горит Вечный огонь. Авторы композиции — скульпторы А. Майко и И. Понятовский, архитектор А. Минаев.
После реконструкции мемориала в 2006 году он получил название «Вечность» и был дополнен «Аллеей Героев» — обелиском, увенчанным Звездой Героя, и памятными гранитными плитами с именами уроженцев Молдавии — Героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы. В юго-западной части мемориала расположено Воинское мемориальное кладбище, где захоронены советские воины — освободители Кишинева.
Мемориальный комплекс «Вечность» занимает площадь около пяти гектаров.