Мемориал «Вечность» переходит в ведение Кишинева — решение муниципального совета

О готовящемся решении ранее сообщил столичный градоначальник Ион Чебан. По его словам, накануне он обсудил этот вопрос с министром обороны Анатолом Носатым. «Мы пришли к согласию, что этот символический для горожан парк должен находиться на балансе примэрии Кишинева. Предложил включить эту тему в повестку дня муниципального совета Кишинева, и сегодня будет поставлен на голосование вопрос о переходе объект в ведение примэрии, до этого он находился в ведении Минобороны», — отметил Чебан.