Узбекистан и Таджикистан приняли ряд совместных документов — список

ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. По итогам прошедших переговоров на высшем уровне президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписали Договор о союзнических отношениях. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.