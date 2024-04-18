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Узбекистан и Таджикистан приняли ряд совместных документов — список

В рамках визита президента Узбекистана в Душанбе подписано 28 документов, охватывающих практически все направления многогранного узбекско-таджикского сотрудничества.

Источник: © Sputnik

ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. По итогам прошедших переговоров на высшем уровне президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписали Договор о союзнических отношениях. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Кроме того, в присутствии глав государств состоялась церемония обмена двусторонними документами.

В целом в ходе визита подписано 28 документов, охватывающих практически все направления многогранного узбекско-таджикского сотрудничества.

В их числе:

  • Соглашение о сотрудничестве в области промышленности;
  • Соглашение о сотрудничестве в сфере охраны промышленной собственности;
  • Соглашение о сотрудничестве в области аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации;
  • Соглашение о научном сотрудничестве между Академиями наук;
  • Протоколы о внесении изменений и дополнений в соглашения о пунктах пропуска через Государственную границу, международном автомобильном и авиационном сообщении;
  • Протокол о сотрудничестве в области ветеринарии и безопасности продовольственных товаров;
  • Протокол о сотрудничестве между ведомствами по развитию конкуренции и защите прав потребителей;
  • Дорожные карты по сотрудничеству в сфере культуры и туризма, по дальнейшему развитию сотрудничества в области агропромышленного комплекса;
  • Соглашения о сотрудничестве и дорожные карты на 2024−2026 годы между Андижанской, Наманганской, Сырдарьинской, Ферганской, Хорезмской областями и Согдийской областью, между Кашкадарьинской областью и Хатлонской областью, а также другие документы.

Шавкат Мирзиеев