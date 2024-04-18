Олег Гербер сложил полномочия руководителя фракции «ЕР» в челябинском Заксобрании

«Действующий руководитель фракции “Единая Россия”, депутат Законодательного Собрания Челябинской области Олег Гербер подал заявление о снятии с себя полномочий по собственному желанию. В связи с этим на должность главы депутатского объединения была предложена кандидатура Дениса Моисеева», — говорится в комментарии.