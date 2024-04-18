Олег Гербер сложил полномочия руководителя фракции «ЕР» в челябинском Заксобрании

Сообщается, что эту позицию займет Денис Моисеев.
Его кандидатуру единогласно поддержали на очередном заседании президиума регионального политсовета партии.
«Действующий руководитель фракции “Единая Россия”, депутат Законодательного Собрания Челябинской области Олег Гербер подал заявление о снятии с себя полномочий по собственному желанию. В связи с этим на должность главы депутатского объединения была предложена кандидатура Дениса Моисеева», — говорится в комментарии.
Ранее Моисеев пять лет возглавлял региональный исполком «Единой России», полтора года работал в Херсонской области, выполняя гуманитарную миссию.