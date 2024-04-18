Радий Хабиров о 450-летии Уфы: «Главное — сделать жизнь в столице комфортнее»

«Это делается через обеспечение чистоты и порядка в городе, через ремонтные работы. Вторая задача, которую мы преследуем — заявить об Уфе на федеральном и международном уровне. Когда я выступал перед российским дипломатическим корпусом, я всех пригласил к нам на торжества. 30—31 августа будет много больших мероприятий, много событий», — сказал руководитель региона.