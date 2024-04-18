«Это делается через обеспечение чистоты и порядка в городе, через ремонтные работы. Вторая задача, которую мы преследуем — заявить об Уфе на федеральном и международном уровне. Когда я выступал перед российским дипломатическим корпусом, я всех пригласил к нам на торжества.
Радий Хабиров о 450-летии Уфы: «Главное — сделать жизнь в столице комфортнее»
Отвечая на вопрос журналистов о праздновании 450-летия Уфы во время встречи с представителями СМИ и блогерами, Глава Башкирии Радий Хабиров подчеркнул, что главная цель — сделать жизнь в столице комфортнее.
«Это делается через обеспечение чистоты и порядка в городе, через ремонтные работы. Вторая задача, которую мы преследуем — заявить об Уфе на федеральном и международном уровне. Когда я выступал перед российским дипломатическим корпусом, я всех пригласил к нам на торжества.