Радий Хабиров рассказал о своем видении избирательной кампании Главы Башкирии

«Пока у меня не было разговора с Президентом России, я об избирательной компании вообще не думал, ведь его мнение на данный счет мне было неизвестно, — сказал Радий Хабиров. — Буду ли я вести агитацию? Рассказывать о себе мне бессмысленно, я и так всегда на виду. Но я должен ответить людям на два вопроса. Первый: “Зачем я иду на выборы?” и второй: “Что я сделаю в случае победы?”. Второй вопрос мы сводим к программе “Башкортостан 3.0”. На своей прошлой инаугурации я подписал указ № 310, где были изложены все цифры и факты, точная программа действий на срок моего избрания.
Если народ меня поддержит, и мне придется присягать еще раз, я подпишу новый указ, где будет изложено все, что нам нужно сделать. Сколько будет построено и отремонтировано ФАПов, детских садиков и школ, какая будет средняя зарплата в Башкирии и так далее. Люди будут это видеть".
Ранее Башинформ сообщал, что Владимир Путин провел рабочую встречу с Главой Башкирии Радием Хабировым, где поддержал выдвижение его кандидатуры на пост руководителя республики.