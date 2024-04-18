Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Радий Хабиров рассказал о своем видении избирательной кампании Главы Башкирии

В ходе встречи с представителями СМИ в Уфе Глава республики Радий Хабиров рассказал о своем видении избирательной кампании на пост руководителя нашего региона.

«Пока у меня не было разговора с Президентом России, я об избирательной компании вообще не думал, ведь его мнение на данный счет мне было неизвестно, — сказал Радий Хабиров. — Буду ли я вести агитацию? Рассказывать о себе мне бессмысленно, я и так всегда на виду. Но я должен ответить людям на два вопроса. Первый: “Зачем я иду на выборы?” и второй: “Что я сделаю в случае победы?”. Второй вопрос мы сводим к программе “Башкортостан 3.0”. На своей прошлой инаугурации я подписал указ № 310, где были изложены все цифры и факты, точная программа действий на срок моего избрания.

Если народ меня поддержит, и мне придется присягать еще раз, я подпишу новый указ, где будет изложено все, что нам нужно сделать. Сколько будет построено и отремонтировано ФАПов, детских садиков и школ, какая будет средняя зарплата в Башкирии и так далее. Люди будут это видеть".

Ранее Башинформ сообщал, что Владимир Путин провел рабочую встречу с Главой Башкирии Радием Хабировым, где поддержал выдвижение его кандидатуры на пост руководителя республики.