Радий Хабиров рассказал о своем видении избирательной кампании Главы Башкирии

«Пока у меня не было разговора с Президентом России, я об избирательной компании вообще не думал, ведь его мнение на данный счет мне было неизвестно, — сказал Радий Хабиров. — Буду ли я вести агитацию? Рассказывать о себе мне бессмысленно, я и так всегда на виду. Но я должен ответить людям на два вопроса. Первый: “Зачем я иду на выборы?” и второй: “Что я сделаю в случае победы?”. Второй вопрос мы сводим к программе “Башкортостан 3.0”. На своей прошлой инаугурации я подписал указ № 310, где были изложены все цифры и факты, точная программа действий на срок моего избрания.