Аргентина запросила у НАТО статус глобального партнера

«Я встретился с замгенсекретаря НАТО. Я представил ему письмо о намерениях, которое содержит запрос от Аргентины стать глобальным партнером этой организации», — говорится в публикации.
Петри добавил, что страна работает над восстановлением связей, которые позволят модернизировать аргентинскую армию по стандартам НАТО.
Аргентина взяла курс на полноценное партнерство с США и странами Запада после победы на президентских выборах Хавьера Милея в декабре прошлого года.
После этого стало известно, что президент направил официальные письма главам стран, входящих в БРИКС, с уведомлением об отказе Буэнос-Айреса присоединиться к экономическому блоку.
В начале апреля Милей заявил, что лучшее средство защиты суверенитета Аргентины — укрепление альянса с США.
После вступления в должность политик подписал чрезвычайный указ о проведении более 300 экономических реформ. Профсоюзы и левые движения провели несколько крупных акций протеста и забастовок, в которых приняли участие тысячи человек.