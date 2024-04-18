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Аргентина запросила у НАТО статус глобального партнера

БУЭНОС-АЙРЕС, 18 апр — РИА Новости. Аргентина хочет стать глобальным партнером НАТО, написал министр обороны Луис Петри в соцсети Х.

Источник: AP 2023

«Я встретился с замгенсекретаря НАТО. Я представил ему письмо о намерениях, которое содержит запрос от Аргентины стать глобальным партнером этой организации», — говорится в публикации.

Петри добавил, что страна работает над восстановлением связей, которые позволят модернизировать аргентинскую армию по стандартам НАТО.

Аргентина взяла курс на полноценное партнерство с США и странами Запада после победы на президентских выборах Хавьера Милея в декабре прошлого года.

После этого стало известно, что президент направил официальные письма главам стран, входящих в БРИКС, с уведомлением об отказе Буэнос-Айреса присоединиться к экономическому блоку.

В начале апреля Милей заявил, что лучшее средство защиты суверенитета Аргентины — укрепление альянса с США.

После вступления в должность политик подписал чрезвычайный указ о проведении более 300 экономических реформ. Профсоюзы и левые движения провели несколько крупных акций протеста и забастовок, в которых приняли участие тысячи человек.

НАТО