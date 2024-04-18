«Только не Ростикс!»: Глеб Никитин запретил открывать ресторан быстрого питания на Соборной площади

Глеб Никитин запретил открывать ресторан быстрого питания Rostics в центре Арзамаса. Разговор губернатора Нижегородской области с владельцем здания состоялся на встрече с нижегородскими предпринимателями «Вопросы бизнеса: открытый диалог» 18 апреля.
На встрече с вопросом выступил владелец отеля Hampton by Hilton в Нижнем Новгороде. Однако вопросы к нему появились у заместителя губернатора Олега Берковича. Накануне ему поступила информация о том, что в историческом центре Арзамаса бизнесмен хочет продать магазин «Электроника», а на его месте сделать кафе быстрого питания Rostics (бывший KFC).
«Для центра Арзамаса и Соборной площади “Ростикс” не допустим», — отметил Беркович.
В разговор вмешался Глеб Никитин и попросил не строить такое кафе в историческом центре города.
«Если вы с обектом расстаетесь, вы лучше нам какие-то условия сформулируйте. Но только не “Ростикс”. Только не “Ростикс”! Там отель бутикового уровня или торговые помещения самого высокого уровня должны быть», — попросил Никитин.
В свою очередь бизнесмен ответил, что продавать ничего не собирается, а только переформатировать помещение под другие задачи.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что пять гостиниц премиум-класса построят в Нижнем Новгороде.