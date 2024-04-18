«Только не Ростикс!»: Глеб Никитин запретил открывать ресторан быстрого питания на Соборной площади

На встрече с вопросом выступил владелец отеля Hampton by Hilton в Нижнем Новгороде. Однако вопросы к нему появились у заместителя губернатора Олега Берковича. Накануне ему поступила информация о том, что в историческом центре Арзамаса бизнесмен хочет продать магазин «Электроника», а на его месте сделать кафе быстрого питания Rostics (бывший KFC).