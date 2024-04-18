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Литва укрепит границу противотанковыми ежами и «зубами дракона»

Балтийская республика, граничащая с Беларусью, в ближайшее время планирует комплексно укрепить некоторые участки государственного кордона.

МИНСК, 18 апр — Sputnik. Минобороны и МВД Литвы подготовили совместный план усиления границы, сообщает Baltnews со ссылкой на литовские СМИ.

Отмечается, что балтийская республика разместит на границе тяжелые вооружения, железобетонные ежи и другие защитные сооружения, в том числе и «зубы дракона».

«…у структур МВД будет немного более тяжелое вооружение, начиная с пулеметов. Мы думаем о железобетонных ежах, “зубах дракона”, “испанских лошадях”, — цитируют СМИ министра обороны Литвы Лауринаса Кащюнаса.

По его словам, на эти цели выделены средства, в ближайшее время работы, связанные с размещением вооружения и форпостов, будут ускорены.

Власти Литвы приняли решение усилить меры по охране границы с Беларусью в феврале 2022 года после начала Россией СВО.

В августе 2023-го сообщалось о том, что пограничная служба и МВД республики рассматривают возможность увеличения контингента на границе.