Литва укрепит границу противотанковыми ежами и «зубами дракона»

МИНСК, 18 апр — Sputnik. Минобороны и МВД Литвы подготовили совместный план усиления границы, сообщает Baltnews со ссылкой на литовские СМИ.
Отмечается, что балтийская республика разместит на границе тяжелые вооружения, железобетонные ежи и другие защитные сооружения, в том числе и «зубы дракона».
«…у структур МВД будет немного более тяжелое вооружение, начиная с пулеметов. Мы думаем о железобетонных ежах, “зубах дракона”, “испанских лошадях”, — цитируют СМИ министра обороны Литвы Лауринаса Кащюнаса.
По его словам, на эти цели выделены средства, в ближайшее время работы, связанные с размещением вооружения и форпостов, будут ускорены.
Власти Литвы приняли решение усилить меры по охране границы с Беларусью в феврале 2022 года после начала Россией СВО.
В августе 2023-го сообщалось о том, что пограничная служба и МВД республики рассматривают возможность увеличения контингента на границе.