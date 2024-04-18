Уроженца Татарстана посмертно наградили званием Героя России

Герой России Большаков родился в Брежневе (старое название Челнов) 29 августа 1986 года. В 2004-м он ушел служить в армию водителем. Всего мужчина отдал службе 20 лет: был в составе 217-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, стал заместителем командира взвода. При этом жил парень в Ивановской области.