Чуря: Молдове не следует рассчитывать на вступление в ЕС в ближайшие годы

В прошлом году ЕС обещал, что Молдова получит в марте 2024 года готовый проект переговорных рамок на одобрение. Потом европейцы начали говорить про июнь. Но в июне будут выборы в Европарламент, а с 1 июля Венгрия окажется во главе ЕС. Рисуемые молдавскими «евроинтеграторами» радужные перспективы от вступления в ЕС теряют свой былой блеск. Такое мнение в беседе со Sputnik Молдова высказал политолог Корнелиу Чуря.