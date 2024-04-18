Чуря: Молдове не следует рассчитывать на вступление в ЕС в ближайшие годы

В прошлом году ЕС обещал, что Молдова получит в марте 2024 года готовый проект переговорных рамок на одобрение. Потом европейцы начали говорить про июнь. Но в июне будут выборы в Европарламент, а с 1 июля Венгрия окажется во главе ЕС. Рисуемые молдавскими «евроинтеграторами» радужные перспективы от вступления в ЕС теряют свой былой блеск. Такое мнение в беседе со Sputnik Молдова высказал политолог Корнелиу Чуря.
«Не очень понятно, как поведет себя Венгрия по отношению к переговорному процессу. Поэтому я бы не сказал, что у нас есть радужные перспективы. Да и обещания Евросоюза сейчас выглядят более блекло, чем в начале нулевых годов», — отметил Чуря.
Эксперт считает, что ЕС практически никак не повысил уровень жизни в Молдове. Даже помощь Евросоюза, которую Молдове дают со скрипом, не оказывает сильного влияния на экономическую ситуацию. По мнению политолога, ЕС привнес новые элементы в жизнь республики. Но и этот процесс сложно назвать положительным, потому что молдавский традиционным уклад не состыковывается с европейскими стандартами.
«Более того, Евросоюз нас обманул, когда говорил о начале евроинтеграции технического характера. ЕС плавно и незаметно перешел на геополитическую плоскость. То есть Молдова станет членом ЕС, если будет выполнять политические условия европейцев. Но мы не получим от этого выгоду», — заявил Чуря.
Политолог считает, что геополитическая подоплека ЕС лишит Молдову самостоятельности. С такими условиями страна больше потеряет, чем приобретет.
По мнению многих экспертов, переговоры Молдовы с ЕС вряд ли начнутся в 2024 году. Пока не начались даже предварительные консультации, а через два месяца, 6 июня 2024 года, пройдут выборы в Европейский парламент.
Посол ЕС в Кишиневе Янис Мажейкс ранее предупреждал, что Молдове не следует рассчитывать на вступление в ЕС в ближайшие годы, поскольку «этот процесс является длительным и требует масштабных реформ».