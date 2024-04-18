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Путин выразил уверенность в поддержке Аксенова в Крыму

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что уверен в том, что крымчане поддержат Сергея Аксенова в вопросе продолжения работы во главе республики Крым.

Источник: РИА "Новости"

Президент в четверг по видеосвязи побеседовал с Аксеновым. Глава Крыма спросил у президента о возможности продолжения работы на этом посту.

«Сергей Валерьевич, у вас все получается. Ну, не все, но все основные задачи решаете. Уверен, что крымчане вас поддержат. Я желаю вам удачи», — ответил Путин.

Выборы глав регионов в этом году пройдут в единый день голосования в 19 субъектах РФ. При этом в трёх из них — в Крыму, Ингушетии и Кабардино-Балкарии — состоятся непрямые выборы, то есть высших должностных лиц там выберут заксобрания.

Путин Владимир