Путин выразил уверенность в поддержке Аксенова в Крыму

Выборы глав регионов в этом году пройдут в единый день голосования в 19 субъектах РФ. При этом в трёх из них — в Крыму, Ингушетии и Кабардино-Балкарии — состоятся непрямые выборы, то есть высших должностных лиц там выберут заксобрания.