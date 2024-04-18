Путин выразил уверенность в поддержке Аксенова в Крыму

Президент в четверг по видеосвязи побеседовал с Аксеновым. Глава Крыма спросил у президента о возможности продолжения работы на этом посту.
«Сергей Валерьевич, у вас все получается. Ну, не все, но все основные задачи решаете. Уверен, что крымчане вас поддержат. Я желаю вам удачи», — ответил Путин.
Выборы глав регионов в этом году пройдут в единый день голосования в 19 субъектах РФ. При этом в трёх из них — в Крыму, Ингушетии и Кабардино-Балкарии — состоятся непрямые выборы, то есть высших должностных лиц там выберут заксобрания.