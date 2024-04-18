Лукашенко произвел кадровые назначения в структуре Следственного комитета

Генерал-майор юстиции Сергей Удовиков назначен начальником управления Следственного комитета Республики Беларусь по Минской области. Он освобожден от прежней должности начальника управления Следственного комитета Республики Беларусь по Гомельской области. На этот пост назначен полковник юстиции Максим Спринцин.