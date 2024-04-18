Казахстан готовится подписать новое соглашение с Россией о пунктах пропуска

В тексте говорится о необходимости усовершенствовать порядок пропуска через государственную границу двух стран людей, транспортных средств, грузов, товаров и животных. Также документ принимается с целью выявления и пресечения нелегальной миграции, контрабанды оружия, наркотических и психотропных веществ.