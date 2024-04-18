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Казахстан готовится подписать новое соглашение с Россией о пунктах пропуска

Документ опубликован для обсуждения на сайте «Открытые НПА».

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 18 апр — Sputnik. Опубликован проект соглашения между правительствами Казахстана и России о пунктах пропуска через казахстанско-российскую государственную границу.

Документ опубликовало министерство транспорта на портале «Открытые НПА» для обсуждения.

Цель соглашения — создание благоприятных условий для развития сообщения между Казахстаном и Россией.

В тексте говорится о необходимости усовершенствовать порядок пропуска через государственную границу двух стран людей, транспортных средств, грузов, товаров и животных. Также документ принимается с целью выявления и пресечения нелегальной миграции, контрабанды оружия, наркотических и психотропных веществ.

В приложении указывается список пунктов пропуска, в том числе это многосторонние и двусторонние пункты (железнодорожные, автомобильные и один речной пункт).

С даты вступления в силу этого документа соглашение между правительствами Казахстана и России от 23 декабря 1998 года прекратит свое действие.