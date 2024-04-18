Казахстан готовится подписать новое соглашение с Россией о пунктах пропуска

АСТАНА, 18 апр — Sputnik. Опубликован проект соглашения между правительствами Казахстана и России о пунктах пропуска через казахстанско-российскую государственную границу.
Документ опубликовало министерство транспорта на портале «Открытые НПА» для обсуждения.
Цель соглашения — создание благоприятных условий для развития сообщения между Казахстаном и Россией.
В тексте говорится о необходимости усовершенствовать порядок пропуска через государственную границу двух стран людей, транспортных средств, грузов, товаров и животных. Также документ принимается с целью выявления и пресечения нелегальной миграции, контрабанды оружия, наркотических и психотропных веществ.
В приложении указывается список пунктов пропуска, в том числе это многосторонние и двусторонние пункты (железнодорожные, автомобильные и один речной пункт).
С даты вступления в силу этого документа соглашение между правительствами Казахстана и России от 23 декабря 1998 года прекратит свое действие.