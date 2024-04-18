Кадыров назвал постыдной провокацией задержание в Дагестане главы МЧС Чечни

«У него не было при себе служебных документов и формы, потому что он выехал в свой выходной день. Оказывается, это может стать причиной для разыгрывания целого спектакля на КПП. Отмечу, будь Цакаев в своей генеральской форме, сотрудники поста побоялись бы даже посмотреть в его сторону. Так и случилось позже», — написал Рамзан Кадыров.