Кадыров назвал постыдной провокацией задержание в Дагестане главы МЧС Чечни

«У него не было при себе служебных документов и формы, потому что он выехал в свой выходной день. Оказывается, это может стать причиной для разыгрывания целого спектакля на КПП. Отмечу, будь Цакаев в своей генеральской форме, сотрудники поста побоялись бы даже посмотреть в его сторону. Так и случилось позже», — написал Рамзан Кадыров.
Задержание, по его словам, проходило без объяснения причин. Грубого нарушения Алихан Цакаев не совершал, добавил Рамзан Кадыров.
Глава Чечни обратился к руководству Дагестана и призвал «гнать из структур с треском» силовиков, которые проводили задержание. Он сказал, что они не должны «носить и марать форму блюстителя». Чечня и Дагестан совместно боролись с террористами, но «такие недостойные сотрудники никогда не станут товарищами ни вам, ни нам», написал Кадыров.
В сообщении Рамзана Кадырова также сказано, что Алихан Цакаев участвовал в операциях против террористов и эвакуации гражданского населения в секторе Газа. Глава Чечни добавил, что Цакаев получил четыре ордена Мужества, орден «За заслуги перед Отечеством» и другие награды.
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