Алейник и координатор ООН в Минске обсудили санкции Запада

«На встрече были подняты вопросы негативного влияния незаконной санкционной политики на устойчивое развитие, в том числе на глобальную продовольственную безопасность, и на программную деятельность ООН в Республике Беларусь», — говорится в сообщении пресс-службы белорусского внешнеполитического ведомства.