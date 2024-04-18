Алейник и координатор ООН в Минске обсудили санкции Запада

«На встрече были подняты вопросы негативного влияния незаконной санкционной политики на устойчивое развитие, в том числе на глобальную продовольственную безопасность, и на программную деятельность ООН в Республике Беларусь», — говорится в сообщении пресс-службы белорусского внешнеполитического ведомства.
Кроме того, собеседники обменялись мнениями о состоянии и перспективах взаимодействия Беларуси и ООН. В числе приоритетных по линии ООН были названы вопросы социально-экономичного развития Беларуси и достижения Целей устойчивого развития.
Сергей Алейник пригласил Багирова принять участие в тематическом заседании совета по устойчивому развитию, которое состоится 23 апреля этого года и будет посвящено Международному дню памяти чернобыльской катастрофы.
Также постоянному координатору ООН было предложено подключиться к подготовке и проведению намеченного на 19 июня 2024 года второго Национального форума по устойчивому развитию.
По сообщению пресс-службы МИД Беларуси, стороны договорились о продолжении развития конструктивных отношений республики с организацией.