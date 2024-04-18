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Алейник и координатор ООН в Минске обсудили санкции Запада

Собеседники обменялись мнениями о состоянии и перспективах взаимодействия Беларуси и Организации Объединенных Наций.

Источник: Пресс-служба МИД Беларуси

МИНСК, 18 апр — Sputnik. Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник встретился с постоянным координатором ООН в республике Расулом Багировым, который вручил руководителю белорусского МИД аккредитационное письмо генсека организации о его назначении на этот пост.

«На встрече были подняты вопросы негативного влияния незаконной санкционной политики на устойчивое развитие, в том числе на глобальную продовольственную безопасность, и на программную деятельность ООН в Республике Беларусь», — говорится в сообщении пресс-службы белорусского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, собеседники обменялись мнениями о состоянии и перспективах взаимодействия Беларуси и ООН. В числе приоритетных по линии ООН были названы вопросы социально-экономичного развития Беларуси и достижения Целей устойчивого развития.

Сергей Алейник пригласил Багирова принять участие в тематическом заседании совета по устойчивому развитию, которое состоится 23 апреля этого года и будет посвящено Международному дню памяти чернобыльской катастрофы.

Также постоянному координатору ООН было предложено подключиться к подготовке и проведению намеченного на 19 июня 2024 года второго Национального форума по устойчивому развитию.

По сообщению пресс-службы МИД Беларуси, стороны договорились о продолжении развития конструктивных отношений республики с организацией.

ООН
санкции