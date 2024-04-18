Молдавский премьер приветствовал проект закона о военных интервенциях Румынии

«Как можно приветствовать потенциальную военную угрозу для своего государства?! Сначала гражданам Молдовы массово выдаются румынские паспорта. Затем заявляется, что на территории Молдовы проживают сотни тысяч граждан Румынии. Теперь власти Румынии заявляют о готовности румынской армии защищать интересы обладателей румынских паспорт в других странах. Самое ужасное, что наши власти эту открытую угрозу для суверенитета Молдовы и безопасности молдавских граждан приветствуют».