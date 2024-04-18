Молдавский премьер приветствовал проект закона о военных интервенциях Румынии

КИШИНЕВ, 18 апр — Sputnik. Премьер-министр Республики Молдова Дорин Речан приветствовал проект закона о военных интервенциях Румынии, согласно которому румынскую армию можно будет вводить на территорию других стран для защиты румынских граждан.
«Я рад, что в конце концов многие страны ЕС осознали разные угрозы безопасности, включая Румынию, и усиливают свои возможности в области безопасности».
Ранее в молдавском правительстве заявили, что будут отслеживать этот закон в Румынии и напомнили, что Молдова — нейтральная страна.
Заявление премьера не осталось без внимания оппозиции. Так, активист партии «Возрождение» Юрий Витнянский считает тревожным тот факт, что подобные заявления власти Молдовы только приветствуют.
«Как можно приветствовать потенциальную военную угрозу для своего государства?! Сначала гражданам Молдовы массово выдаются румынские паспорта. Затем заявляется, что на территории Молдовы проживают сотни тысяч граждан Румынии. Теперь власти Румынии заявляют о готовности румынской армии защищать интересы обладателей румынских паспорт в других странах. Самое ужасное, что наши власти эту открытую угрозу для суверенитета Молдовы и безопасности молдавских граждан приветствуют».
Глава Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович отметил, что премьер только подтвердил ранее озвученную активистом мысль о том, что «увеличение количества румын в Молдове необходимо для того, чтобы однажды заявить: “Йоханис, введи войска”.
«Речан сегодня подтвердил высказанные мною опасения. Увеличение румын на территории Молдовы необходимо только для одной цели — обоснования для введения иностранных войск. Что и требовалось доказать. Заметьте, они уже перестали вуалировать свои цели и задачи, говоря о них прямо и открыто», — отмечает Петрович.
Лидер запрещенной в Молдове партии «Шор» Илан Шор намерен превратить республику в румынскую провинцию.
«Речан восхищается законопроектом Румынии “об интервенциях”, который подразумевает военное присутствие солдат Бухареста на территории Молдовы. Радуется предательству национальных интересов. Слегка прикрывшись “безопасностью” и “евроинтеграцией”, хочет сделать страну румынской провинцией. Нет никаких иллюзий — Бухарест не спаситель, а агрессор, который стремится поглотить нашу нацию», — подчеркнул политик.
О насильственной румынизации, которую в Молдове проводят нынешние власти, говорила и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, тему она затронула на брифинге в четверг. Искусственная румынизация Молдовы, замешанная на русофобии, стала одной из основ политического курса руководства республики, у которого румынские же паспорта, отметила Захарова.