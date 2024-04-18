Макрон заявил о единогласной поддержке странами ЕС усиления санкций против России

Ранее первый замглавы ЕК Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюзу трудно даются переговоры по 14-му пакету санкций против России, вероятнее всего, он будет содержать не новые ограничения, а лишь попытки противодействия российским мерам по преодолению санкционной блокады. ЕК начала разработку 14-го пакета санкций против России сразу после принятия 13-го пакета, который был утвержден 23 февраля. Меры коснулись 106 физических и 88 юридических лиц из РФ и ряда других стран, включая Индию, Казахстан, Китай, Сербию, Таиланд, Турцию, Шри-Ланку.