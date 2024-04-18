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Макрон заявил о единогласной поддержке странами ЕС усиления санкций против России

ПАРИЖ, 18 апреля. /ТАСС/. Страны Европейского союза единогласно выступают за усиление санкций против России, в том числе в вопросах борьбы с возможностью обхода ранее введенных ограничений. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон после саммита ЕС.

Источник: AP 2023

«Мы едины в вопросе усиления санкций против России, при этом приоритетом является борьба с обходом ранее введенных санкций», — сказал Макрон в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на странице Елисейского дворца в X (ранее Twitter).

По его словам, эти меры должны «снизить способность России к ведению конфликта».

Ранее первый замглавы ЕК Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюзу трудно даются переговоры по 14-му пакету санкций против России, вероятнее всего, он будет содержать не новые ограничения, а лишь попытки противодействия российским мерам по преодолению санкционной блокады. ЕК начала разработку 14-го пакета санкций против России сразу после принятия 13-го пакета, который был утвержден 23 февраля. Меры коснулись 106 физических и 88 юридических лиц из РФ и ряда других стран, включая Индию, Казахстан, Китай, Сербию, Таиланд, Турцию, Шри-Ланку.

ЕС
Макрон Эмманюэль
санкции