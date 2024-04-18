Макрон заявил о единогласной поддержке странами ЕС усиления санкций против России

«Мы едины в вопросе усиления санкций против России, при этом приоритетом является борьба с обходом ранее введенных санкций», — сказал Макрон в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на странице Елисейского дворца в X (ранее Twitter).
По его словам, эти меры должны «снизить способность России к ведению конфликта».
Ранее первый замглавы ЕК Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюзу трудно даются переговоры по 14-му пакету санкций против России, вероятнее всего, он будет содержать не новые ограничения, а лишь попытки противодействия российским мерам по преодолению санкционной блокады. ЕК начала разработку 14-го пакета санкций против России сразу после принятия 13-го пакета, который был утвержден 23 февраля. Меры коснулись 106 физических и 88 юридических лиц из РФ и ряда других стран, включая Индию, Казахстан, Китай, Сербию, Таиланд, Турцию, Шри-Ланку.