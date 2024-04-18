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Глава Нацбанка Молдовы встретилась в Вашингтоне со своим украинским коллегой

В Вашингтоне прошла встреча главы НБМ Молдовы Анки Драгу и ее украинского коллеги Андрея Пышного.

КИШИНЕВ, 18 апр — Sputnik. Председатель Национального банка Молдовы (НБМ) Анка Драгу и глава Нацбанка Украины Андрей Пышный обсудили на встрече в Вашингтоне вопросы, связанные с макроэкономическим развитием и задачами надзора и обеспечения стабильности финансового сектора.

Встреча прошла на полях весенних заседаний Международного валютного фонда и Всемирного банка.

«Особой темой обсуждения стало введение западных санкций против России в результате войны на Украине и применение международных стандартов по предотвращению использования финансовой системы в целях отмывания денег и финансирования терроризма», — говорится в сообщении пресс-службы НБМ.

Стороны также подчеркнули готовность к обмену опытом и «сотрудничеству в подготовке к вступлению в Евросоюз, а также в сфере непрерывности и конвергенции бизнеса».

Анка Драгу пригласила Андрея Пышного принять участие в заседании группы Международного валютного фонда и Всемирного банка, которое пройдет в июле в Кишиневе.