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Контртеррористические учения начались в Минске

После теракта в Подмосковье МВД Беларуси приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 18 апр — Sputnik. Контртеррористические учения начались в белорусской столице, сообщили в четверг вечером в министерстве внутренних дел Беларуси.

«В эти минуты в столице начинаются контртеррористические учения. Их ход лично контролирует министр внутренних дел Иван Кубраков», — сказано в сообщении в Telegram-канале министерства.

Там отмечено, что после теракта в Подмосковье МВД страны приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности. Особое внимание уделено местам проведения массовых мероприятий и объектам с большим скоплением людей.

«Сегодня сотрудники органов внутренних дел, подразделений МЧС, представители сферы здравоохранения на территории торгового центра Palazzo отрабатывают алгоритмы совместного реагирования на чрезвычайные ситуации», — проинформировали в милицейском ведомстве.

В тренировке также принимают участие председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, первый замминистра внутренних дел — начальник милиции общественной безопасности Юрий Назаренко, замминистра — командующий внутренними войсками Николай Карпенков, начальник столичной милиции Михаил Гриб, сообщили в МВД.

Ранее сообщалось, что милиция Беларуси усилила меры безопасности — это было связано с терактом в Подмосковье.

Данные меры введены по указанию министра внутренних дел Ивана Кубракова. В первую очередь они касались объектов транспорта и мест массового скопления граждан.

Напомним, что 22 марта произошел теракт в «Крокус Сити Холле». Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.

учения