Контртеррористические учения начались в Минске

МИНСК, 18 апр — Sputnik. Контртеррористические учения начались в белорусской столице, сообщили в четверг вечером в министерстве внутренних дел Беларуси.
«В эти минуты в столице начинаются контртеррористические учения. Их ход лично контролирует министр внутренних дел Иван Кубраков», — сказано в сообщении в Telegram-канале министерства.
Там отмечено, что после теракта в Подмосковье МВД страны приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности. Особое внимание уделено местам проведения массовых мероприятий и объектам с большим скоплением людей.
«Сегодня сотрудники органов внутренних дел, подразделений МЧС, представители сферы здравоохранения на территории торгового центра Palazzo отрабатывают алгоритмы совместного реагирования на чрезвычайные ситуации», — проинформировали в милицейском ведомстве.
В тренировке также принимают участие председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, первый замминистра внутренних дел — начальник милиции общественной безопасности Юрий Назаренко, замминистра — командующий внутренними войсками Николай Карпенков, начальник столичной милиции Михаил Гриб, сообщили в МВД.
Ранее сообщалось, что милиция Беларуси усилила меры безопасности — это было связано с терактом в Подмосковье.
Данные меры введены по указанию министра внутренних дел Ивана Кубракова. В первую очередь они касались объектов транспорта и мест массового скопления граждан.
Напомним, что 22 марта произошел теракт в «Крокус Сити Холле». Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.