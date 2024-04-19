Небензя: США оказались в полной изоляции после голосования в СБ ООН по Палестине

«На сегодняшний день абсолютное большинство мирового сообщества выступает в поддержку заявки Палестины на прием в полноценные члены всемирной организации. Страдания мирных палестинцев находят отклик в сердцах и душах миллионов людей по всему миру», — сказал Небензя.

«Сегодняшнее использование права вето делегацией США — это бесплодная попытка остановить неумолимый ход истории. Результаты голосования, когда Вашингтон оказался практически в полной изоляции, говорят сами за себя», — подчеркнул он.

Как указал постпред, Соединенные Штаты готовы до последнего закрывать глаза на преступления Израиля в отношении мирных жителей Газы, не замечать незаконной поселенческой активности Западного Иерусалима на Западном Берегу. «Цель — сломать волю палестинцев, заставить их безоговорочно подчиниться оккупирующей державе, превратить их в слуг и и людей второго сорта, а, может быть, и вовсе изжить изгнать их с родной для них территории», — заявил Небензя.