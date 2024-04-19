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Небензя: США оказались в полной изоляции после голосования в СБ ООН по Палестине

ООН, 19 апр — РИА Новости. Вашингтон оказался практически в полной изоляции, проголосовав в СБ ООН против рекомендации принять Палестину в состав организации, заявил на заседании Совбеза постпред РФ при организации Василий Небензя.

Источник: РИА "Новости"

Ранее США наложили вето на резолюцию, рекомендующую Генассамблее принять Палестину в состав ООН. Британия и Швейцария воздержались при голосовании. Остальные члены Совбеза голосовали за.

«На сегодняшний день абсолютное большинство мирового сообщества выступает в поддержку заявки Палестины на прием в полноценные члены всемирной организации. Страдания мирных палестинцев находят отклик в сердцах и душах миллионов людей по всему миру», — сказал Небензя.

«Сегодняшнее использование права вето делегацией США — это бесплодная попытка остановить неумолимый ход истории. Результаты голосования, когда Вашингтон оказался практически в полной изоляции, говорят сами за себя», — подчеркнул он.

Как указал постпред, Соединенные Штаты готовы до последнего закрывать глаза на преступления Израиля в отношении мирных жителей Газы, не замечать незаконной поселенческой активности Западного Иерусалима на Западном Берегу. «Цель — сломать волю палестинцев, заставить их безоговорочно подчиниться оккупирующей державе, превратить их в слуг и и людей второго сорта, а, может быть, и вовсе изжить изгнать их с родной для них территории», — заявил Небензя.

«Потакание самым безрассудным действиям своего союзника, нежелание поиска справедливых решений на основе имеющейся международно-правовой базы — прямой путь к дальнейшему скатыванию в пучину войны, которая может охватить весь регион. Если США и Израиль и получат выгоду от этого, то только краткосрочную», — отметил он.

Как указал Небензя, при этом Вашингтон окончательно выведет себя за скобки миролюбивых и уважаемых государств, полностью разделит со своими израильскими союзниками ответственность за гибель десятков тысяч мирных палестинцев.

«Это недостойно великой державы и история вам этого не простит. Призываем США прислушаться к голосу разума, задуматься о последствиях своих решений и безотлагательно подключиться к усилиям остальных членов СБ по установлению немедленного прекращения огня в Газе», — заключил он.

ООН