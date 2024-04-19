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Генконсульство Узбекистана сменило бывшее консульство США во Владивостоке

Ведомство переехало со старого адреса.

Источник: Соцсети

Вывеска генерального консульства Узбекистана появилась на здании бывшего консульства США во Владивостоке, сообщили в Telegram-канале vdk_tiger_vladivostok.

Ведомство будет располагаться на Пушкинской, 32. По данным представительства МИД России во Владивостоке, по новому адресу консульство работает с 15 апреля, однако в соцсетях отмечают, что официальное открытие запланировано на 15 мая.

Первое на Дальнем Востоке генеральное консульство Узбекистана открылось во Владивостоке 1 марта 2019 года и располагалось на Верхнепортовой, 46.

Дипломатическая миссия США работала во Владивостоке с 1994 по 2021 год. Официальной причиной закрытия консульства назвали нехватку работников.