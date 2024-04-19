Генконсульство Узбекистана сменило бывшее консульство США во Владивостоке

Вывеска генерального консульства Узбекистана появилась на здании бывшего консульства США во Владивостоке, сообщили в Telegram-канале vdk_tiger_vladivostok.
Ведомство будет располагаться на Пушкинской, 32. По данным представительства МИД России во Владивостоке, по новому адресу консульство работает с 15 апреля, однако в соцсетях отмечают, что официальное открытие запланировано на 15 мая.
Первое на Дальнем Востоке генеральное консульство Узбекистана открылось во Владивостоке 1 марта 2019 года и располагалось на Верхнепортовой, 46.
Дипломатическая миссия США работала во Владивостоке с 1994 по 2021 год. Официальной причиной закрытия консульства назвали нехватку работников.