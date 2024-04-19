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На заседании новосибирского Заксобрания утвердили поправки в бюджет региона

заседании Законодательного собрания Новосибирской области обсудили проблемные концессии, по которым строятся семь поликлиник и шесть школ.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

В Новосибирске прошло заседание комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Законодательного собрания области. Парламентарии говорили про изменения в бюджете региона на 2024 год и плановый 2025-й.

На заседании Законодательного собрания Новосибирской области обсудили проблемные концессии, по которым строятся семь поликлиник и шесть школ. Из-за срыва сроков подрядчиками регион вынужден выплачивать средства по графику, несмотря на отсутствие реального прогресса.

«В школах динамика строительства колеблется в пределах 10−20% по каждому объекту на протяжении девяти месяцев. Возникает вопрос о целесообразности выделения финансирования на содержание школ, которых до сих пор нет», — отметила зампредседателя Ирина Диденко.

Ожидается, что концессионные соглашения будут расторгнуты, но в бюджете уже заложены средства на эти объекты.

Также депутаты обсудили сокращение финансирования проекта «Чистая вода» из-за отсутствия готовой проектно-сметной документации по ряду объектов. МинЖКХ потребовали предоставить необходимую документацию до конца недели.

В ходе отчета контрольно-счетной палаты региона было выявлено 2912 нарушений в работе органов власти и бюджетных учреждений на сумму 10,5 миллиарда рублей. Половина выявленных нарушений уже устранена.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что стало известно когда заработает станция метро «Спортивная».

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