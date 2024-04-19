На заседании новосибирского Заксобрания утвердили поправки в бюджет региона

«В школах динамика строительства колеблется в пределах 10−20% по каждому объекту на протяжении девяти месяцев. Возникает вопрос о целесообразности выделения финансирования на содержание школ, которых до сих пор нет», — отметила зампредседателя Ирина Диденко.