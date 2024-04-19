На заседании новосибирского Заксобрания утвердили поправки в бюджет региона

В Новосибирске прошло заседание комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Законодательного собрания области. Парламентарии говорили про изменения в бюджете региона на 2024 год и плановый 2025-й.
На заседании Законодательного собрания Новосибирской области обсудили проблемные концессии, по которым строятся семь поликлиник и шесть школ. Из-за срыва сроков подрядчиками регион вынужден выплачивать средства по графику, несмотря на отсутствие реального прогресса.
«В школах динамика строительства колеблется в пределах 10−20% по каждому объекту на протяжении девяти месяцев. Возникает вопрос о целесообразности выделения финансирования на содержание школ, которых до сих пор нет», — отметила зампредседателя Ирина Диденко.
Также депутаты обсудили сокращение финансирования проекта «Чистая вода» из-за отсутствия готовой проектно-сметной документации по ряду объектов. МинЖКХ потребовали предоставить необходимую документацию до конца недели.
В ходе отчета контрольно-счетной палаты региона было выявлено 2912 нарушений в работе органов власти и бюджетных учреждений на сумму 10,5 миллиарда рублей. Половина выявленных нарушений уже устранена.
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