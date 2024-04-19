Приморские бойцы СВО могут стать участниками кадрового резерва

Её реализуют по поручению президента Владимира Путина. Программа призвана готовить кадровый резерв для работы в органах власти и госкорпорациях из числа наиболее отличившихся участников специальной военной операции. Приморье стало одним из первых регионов, которые приняли участие в программе — вице-губернатором по внутренней политике назначили командира добровольческого отряда «Тигр» Сергея Ефремова.