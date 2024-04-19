Приморские бойцы СВО могут стать участниками кадрового резерва

Вернувшиеся из зоны СВО приморцы могут стать участниками кадровой программы «Время героев».
Её реализуют по поручению президента Владимира Путина. Программа призвана готовить кадровый резерв для работы в органах власти и госкорпорациях из числа наиболее отличившихся участников специальной военной операции. Приморье стало одним из первых регионов, которые приняли участие в программе — вице-губернатором по внутренней политике назначили командира добровольческого отряда «Тигр» Сергея Ефремова.
«Это назначение называют прямым продолжением поручения президента Владимира Путина, которое глава государства озвучил во время послания Федеральному Собранию», — заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
Сейчас прошли тестирование уже первые участники кадрового проекта. Подавляющее большинство из них успешно с ним справились. По словам руководителя блока оценочных мероприятий программы Павла Безручко, это отличный показатель, который свидетельствует о высокой мотивации и подготовленности участников.
«Пройти тестирование те бойцы, у которых не было такой возможности, могут это сделать в филиалах президентской» академии, — сказал Безручко.