После увольнения из правительства экс-мэр Перми Дёмкин вернётся на ПЗСП

Напомним, поводом для увольнения чиновника стало скандальное видео его сына, который заявил, что не видит причин возвращаться в Пермь из зарубежной страны, где он живёт последнее время. В опубликованном в соцсетях ролике он показал пальмы, отметив, что каждое утро просыпается с такими видами из окна.