После увольнения из правительства экс-мэр Перми Дёмкин вернётся на ПЗСП

Экс-мэр Перми, вице-премьер Алексей Дёмкин вернутся на ПЗСП после увольнения из регионального правительства, сообщает URA.RU.
Речь идёт о Пермском заводе силикатных панелей — семейном бизнесе Дёмкиных. О возвращении на предприятие бывший глава Перми рассказал изданию. До того, как его назначили мэром, Алексей Дёмкин занимал на заводе должность генерального директора. После его сменил его брат Евгений Дёмкин.
По словам Алексея Дёмкина, после ухода из краевого правительства, где он был заместителем председателя по вопросам территориального развития, он планирует вновь работать на предприятии, где сосредоточится на реализации неоконченных ранее проектов.
«Буду ими заниматься. Необходимо, например, произвести автоматизацию производственных процессов», — заявил господин Дёмкин URA.RU.
Напомним, поводом для увольнения чиновника стало скандальное видео его сына, который заявил, что не видит причин возвращаться в Пермь из зарубежной страны, где он живёт последнее время. В опубликованном в соцсетях ролике он показал пальмы, отметив, что каждое утро просыпается с такими видами из окна.