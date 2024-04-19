Военнослужащий из Хабаровского края проявил мужество и героизм в ходе СВО

Военнослужащий учебного центра ВВО из Хабаровского края сержант Егор Солохин, проявил мужество и героизм в ходе проведения СВО, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.
Сержант Егор Солохин военнослужащий учебного центра ВВО, дислоцированного в Хабаровском крае, в зоне проведения специальной военной операции выполнял боевые задачи в составе сводной роты.
Так, Егор Солохин в составе сводного подразделения выдвинулся на зачистку территории одного из населенных пунктов. За населенным пунктом в районе карьера было обнаружено крупное скопление подразделений противника. При поддержке техники было решено выдвинуться в сторону неонацистов, однако противник заметил действия наших войск и открыл огонь. По позициям, где проходила сводная рота сержанта Солохина, противник вёл плотный минометный обстрел. Один из снарядов разорвался рядом с подразделением сержанта Солохина, впоследствии чего несколько военнослужащих было ранено, включая самого Егора. Несмотря на полученное ранение, Егор Солохин продолжил вести огонь по противнику, пока всех раненных военнослужащих не эвакуировали с поля боя.
Указом президента Российской Федерации за отвагу, храбрость и героизм, проявленные в ходе исполнения воинского долга, сержант Егор Солохин награждён медалью «За отвагу».