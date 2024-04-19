В Омской области полноценно заработало министерство внутренней политики

С 16 апреля в Омской области официально появилось министерство внутренней политики. До реорганизации структура регионального правительства носила название министерство внутренней политики и массовых коммуникаций. Соответствующие сведения отражены в выписке ЕГРЮЛ.
Виталий Хоценко подписал указ о переименования министерства еще 1 февраля. Главой ведомства осталась Анастасия Терпугова.
Напомним, с 1 марта региональное министерство экономики стало министерством экономического развития. Руководство ведомства после переименования не изменилось.