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В Омской области полноценно заработало министерство внутренней политики

Региональное министерство окончательно сменило название.

С 16 апреля в Омской области официально появилось министерство внутренней политики. До реорганизации структура регионального правительства носила название министерство внутренней политики и массовых коммуникаций. Соответствующие сведения отражены в выписке ЕГРЮЛ.

Виталий Хоценко подписал указ о переименования министерства еще 1 февраля. Главой ведомства осталась Анастасия Терпугова.

Напомним, с 1 марта региональное министерство экономики стало министерством экономического развития. Руководство ведомства после переименования не изменилось.