Депутаты ЗС приняли поправки в стратегию развития Приангарья до 2036 года

«В следующем году у нас предстоит такая же работа, потому что мы будем предоставлять отчет о реализации первого этапа стратегии с учетом изменений Министерству экономического развития и правительству. На его фоне мы также постепенно будем вносить более детальные изменения», — отметил председатель комитета по собственности и экономической политике Дмитрий Ружников.