Депутаты ЗС приняли поправки в стратегию развития Приангарья до 2036 года

Изменения в стратегию социально-экономического развития Иркутской области до 2036 года приняли в первом чтении на 10-й сессии Законодательного собрания региона 17 апреля. Документ также рассмотрели во всех комитетах и комиссиях Законодательного собрания, включая профильный — по собственности и экономической политике, а также в Контрольно-счетной палате региона. К проекту закона поступило 27 предложений, пишет ИА IrkutskMedia.
Стратегию приняли еще в 2022 году, в ней было выделено четыре основных приоритета: накопление и развитие человеческого капитала, создание комфортного пространства для жизни, сохранение уникальной экосистемы области, экономический рост и эффективное управление. Цель стратегии — обеспечить в регионе уровень и качество жизни, соответствующие современным потребностям человека в самореализации и развитии. Важно, чтобы жители связывали свое будущее с Приангарьем.
С основным докладом выступила министр экономического развития и промышленности региона Наталья Гершун. Она отметила, что стратегию откорректировали с учетом изменений в федеральном законодательстве. В связи с переходом с 1 января 2024 года на новую систему управления госпрограммами внесены новые направления: правовая среда, комплексное пространственное и территориальное развитие Иркутской области, лесное хозяйство Приангарья, туризм и индустрия гостеприимства.
«В регионе также проводится масштабная работа по развитию сети опорных населенных пунктов и прилегающих к ним территорий, готовы планы их долгосрочного развития. В связи с этим внесены соответствующие изменения в раздел “Комплексное развитие сельских территорий”, также скорректирована информация в направлениях “Электроэнергетика”, “Нефтегазохимия и газоснабжение”, “Металлургический комплекс”, “Лесопромышленный комплекс”, “Фармацевтический комплекс” и “Цифровая экономика”. Это также обусловлено изменением федерального законодательства», — отметила Наталья Гершун.
Председатель Законодательного собрания Александр Ведерников подчеркнул, что предложения депутатов направлены на синхронизацию региональной стратегии со стратегией Сибирского федерального округа, а также с документами, принятыми на федеральном уровне.
«Важно обратить внимание на ряд направлений в послании президента России Федеральному собранию, которые также должны быть отражены в региональной стратегии развития. Среди них новая комплексная программа по охране материнства и здоровья детей, развитие индустриальных технопарков, новые проекты в туристической сфере и другом», — отметил он. Ранее глава областного парламента также говорил о том, что в стратегии должны найти отражение смелые, прорывные проекты.
Депутат областного парламента и представитель фракции «Новые люди» Валерий Ус позитивно оценил изменения в стратегии социально-экономического развития Приангарья.
«Стратегия развития региона является гибкой. Правительство скорректировало ряд вопросов в связи с обращениями жителей региона. Мы видим полную консолидацию направлений, связанных с экономической составляющей», — сообщил руководитель фракции «Новые люди» Валерий Ус.
«Хотелось бы уделить особое внимание людям предпенсионного возраста, а также вопросам трудоустройства инвалидов, многодетным семьям и участникам спецоперации, а также реабилитации военнослужащих», — подчеркнула она.
Представитель фракции КПРФ Петр Нохоев заявил, что в стратегии нужно отразить проблемы снижения рождаемости, оттока молодежи из сел и дефицита кадров.
«В следующем году у нас предстоит такая же работа, потому что мы будем предоставлять отчет о реализации первого этапа стратегии с учетом изменений Министерству экономического развития и правительству. На его фоне мы также постепенно будем вносить более детальные изменения», — отметил председатель комитета по собственности и экономической политике Дмитрий Ружников.
Депутаты Заксобрания приняли законопроект в первом чтении. За принятие решения проголосовал 41 народный избранник, теперь они продолжат работу по внесению необходимых корректировок в стратегию социально-экономического развития Иркутской области на период до 2036 года. Предельный срок направления поправок для второго чтения документа — 24 мая.