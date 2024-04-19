Глава Башкирии вручил Геннадию Семигину орден Салавата Юлаева

Радий Хабиров и Геннадий Семигин также обсудили активное участие партии в выборах различного уровня. Так, в 2023 году на выборы в Госсобрание седьмого созыва от регионального отделения выдвинули 36 кандидатов по одномандатным избирательным округам и 109 кандидатов по партийному списку. По итогам голосования фракцию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в региональном парламенте представляют пять депутатов.