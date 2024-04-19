Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Башкирии вручил Геннадию Семигину орден Салавата Юлаева

В Доме республики 18 апреля Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с председателем комитета Государственной Думы России по делам национальностей, сопредседателем партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Геннадием Семигиным.

Они рассмотрели вопросы укрепления межнациональных и межконфессиональных отношений, деятельность республиканского отделения партии, социально-экономическое развитие республики.

Радий Хабиров и Геннадий Семигин также обсудили активное участие партии в выборах различного уровня. Так, в 2023 году на выборы в Госсобрание седьмого созыва от регионального отделения выдвинули 36 кандидатов по одномандатным избирательным округам и 109 кандидатов по партийному списку. По итогам голосования фракцию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в региональном парламенте представляют пять депутатов.

В завершение встречи Глава Башкортостана вручил Геннадию Семигину орден Салавата Юлаева за активную законотворческую и общественно-политическую деятельность.