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В Омской области назначили двух новых мировых судей

Они прослужат в должности три года.

Вчера, 18 апреля, на заседании заксобрания Омской области рассмотрели вопрос о назначении мировых судей. Об этом сообщили в пресс-службе региональных судов.

Елена Альбрандт была назначена на должность мирового судьи участка № 56 в Ленинском судебном районе, а Илья Анатольевич Паламарь — на должность мирового судьи участка № 83 в Советском судебном районе. Оба пробудут в должности по три года.

Новоиспеченные мировые судьи приняли присягу на торжественном заседании заксобрания и вступили в должность, получив служебные удостоверения. Зампред Омского областного суда Лена Ершова поздравила их с назначением, пожелав осуществлять правосудие справедливо и беспристрастно, проявляя внимание к гражданам.