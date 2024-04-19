В Омской области назначили двух новых мировых судей

Вчера, 18 апреля, на заседании заксобрания Омской области рассмотрели вопрос о назначении мировых судей. Об этом сообщили в пресс-службе региональных судов.



Елена Альбрандт была назначена на должность мирового судьи участка № 56 в Ленинском судебном районе, а Илья Анатольевич Паламарь — на должность мирового судьи участка № 83 в Советском судебном районе. Оба пробудут в должности по три года.



Новоиспеченные мировые судьи приняли присягу на торжественном заседании заксобрания и вступили в должность, получив служебные удостоверения. Зампред Омского областного суда Лена Ершова поздравила их с назначением, пожелав осуществлять правосудие справедливо и беспристрастно, проявляя внимание к гражданам.