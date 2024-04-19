Лукашенко произвел кадровые назначения в Следственном комитете и Верховном суде

Говорится, что глава государства соответствующее постановление о кадровых назначениях в структуре СК подписал 18 апреля. Отмечается, что генерал-майор юстиции Сергей Удовиков был назначен начальником управления по Минской области. Ранее он занимал должность начальника управления Следственного комитета по Гомельской области. В пресс-службе уточнили, что на указанную должность был назначен полковник юстиции Максим Спринцин.