Лукашенко произвел кадровые назначения в Следственном комитете и Верховном суде

Президент Беларуси Александр Лукашенко произвел кадровые назначения в структуре Следственного комитета и Верховного суда. Об этом сообщили в пресс-службе президента.
Говорится, что глава государства соответствующее постановление о кадровых назначениях в структуре СК подписал 18 апреля. Отмечается, что генерал-майор юстиции Сергей Удовиков был назначен начальником управления по Минской области. Ранее он занимал должность начальника управления Следственного комитета по Гомельской области. В пресс-службе уточнили, что на указанную должность был назначен полковник юстиции Максим Спринцин.
Кроме того, президент Беларуси 18 апреля подписал указ № 160 «О назначении и освобождении судей». Согласно документу, заместителем председателя Верховного суда был назначен Андрей Алещенко. Уточняется, что ранее он занимал должность судьи Верховного суда.
В пресс-службе отметили, что также произошли изменения в судах районного, а также областного уровней.