Виталий Хоценко посетит омские районы, пострадавшие от паводка

Напомним, 17 апреля стало известно, что из-за паводка эвакуированы жители поселка Затон Черлакского района Омской области. При этом по данным сервиса «Олл.риверс.инфо» уровень воды в Иртыше в районе Черлака достиг 558 см над нулем поста. Однако по состоянию на 18 апреля вода в реке пошла на спад, упав за сутки на 65 сантиметров.