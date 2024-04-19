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Виталий Хоценко посетит омские районы, пострадавшие от паводка

В пятницу, 19 апреля 2024 года, губернатор Омской области Виталий Хоценко отправился в поездку по районам, пострадавшим и рискующим пострадать от паводка, о чем сообщил в своем телеграм-канале.

«Сегодня объеду несколько территорий области, пострадавших от паводка. Также посмотрим несколько населенных пунктов, где еще сохраняется риск подтоплений», — сообщил Виталий Хоценко.

Первым пунктом маршрута стал Русско-Полянский район Омской области, который, напомним, вошел в список 10 районов региона, где официально числился паводок.

Напомним, 17 апреля стало известно, что из-за паводка эвакуированы жители поселка Затон Черлакского района Омской области. При этом по данным сервиса «Олл.риверс.инфо» уровень воды в Иртыше в районе Черлака достиг 558 см над нулем поста. Однако по состоянию на 18 апреля вода в реке пошла на спад, упав за сутки на 65 сантиметров.

Тем временем, администрация Усть-Ишимского района Омской области в связи с чрезвычайной ситуацией по паводку у села Ильинка в Тюменской области из-за уровня воды в реке Ишим, призвала жителей быть готовыми и опубликовала памятку о подготовке к эвакуации.

Добавим, как сообщалось ранее, в ходе рабочего визита в Омскую область 13—14 апреля 2024 года глава МЧС РФ Александр Куренков отметил, что в регионе не исключены вторая, а может и третья волны паводка.