Виталий Хоценко посетит омские районы, пострадавшие от паводка

«Сегодня объеду несколько территорий области, пострадавших от паводка. Также посмотрим несколько населенных пунктов, где еще сохраняется риск подтоплений», — сообщил Виталий Хоценко.
Первым пунктом маршрута стал Русско-Полянский район Омской области, который, напомним, вошел в список 10 районов региона, где официально числился паводок.
Напомним, 17 апреля стало известно, что из-за паводка эвакуированы жители поселка Затон Черлакского района Омской области. При этом по данным сервиса «Олл.риверс.инфо» уровень воды в Иртыше в районе Черлака достиг 558 см над нулем поста. Однако по состоянию на 18 апреля вода в реке пошла на спад, упав за сутки на 65 сантиметров.
Тем временем, администрация Усть-Ишимского района Омской области в связи с чрезвычайной ситуацией по паводку у села Ильинка в Тюменской области из-за уровня воды в реке Ишим, призвала жителей быть готовыми и опубликовала памятку о подготовке к эвакуации.
Добавим, как сообщалось ранее, в ходе рабочего визита в Омскую область