Губернатор Омской области Хоценко сообщил о выплатах пострадавшим от паводка

Ситуация в домах у жителей села разная: у одних имущество частично пришло в негодность, у других — полностью. Семья Елены Анатольевны Шнайдт относится как раз к такой категории — вода в ее доме повредила абсолютно все", — сообщил Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.