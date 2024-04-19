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Губернатор Омской области Хоценко сообщил о выплатах пострадавшим от паводка

Виталий Хоценко в пятницу, 19 апреля 2024 года, отправился в рабочую поездку по районам, пострадавшим от паводка. Первым пунктом в маршруте стал Русско-Полянский район, где глава региона встретился с жителями.

"Встретился с жителями. Говорят, что вода пришла в дома стремительно и внезапно. Валерий Иванович Сердюк, один из старожилов села, уверяет, что такого паводка местные жители не помнят с середины 80-х.

Ситуация в домах у жителей села разная: у одних имущество частично пришло в негодность, у других — полностью. Семья Елены Анатольевны Шнайдт относится как раз к такой категории — вода в ее доме повредила абсолютно все", — сообщил Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

Губернатор также заявил, что поставил задачу организовать выплаты пострадавшим от паводка жителям:

— 10 тысяч рублей — всем пострадавшим от большой воды,

— 50 тысяч рублей — на компенсацию частичной потери имущества.

— 100 тысяч — тем, чье имущество пострадало полностью.