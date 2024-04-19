Губернатор Омской области Хоценко сообщил о выплатах пострадавшим от паводка

"Встретился с жителями. Говорят, что вода пришла в дома стремительно и внезапно. Валерий Иванович Сердюк, один из старожилов села, уверяет, что такого паводка местные жители не помнят с середины 80-х.
Ситуация в домах у жителей села разная: у одних имущество частично пришло в негодность, у других — полностью. Семья Елены Анатольевны Шнайдт относится как раз к такой категории — вода в ее доме повредила абсолютно все", — сообщил Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.
Губернатор также заявил, что поставил задачу организовать выплаты пострадавшим от паводка жителям:
— 10 тысяч рублей — всем пострадавшим от большой воды,
— 50 тысяч рублей — на компенсацию частичной потери имущества.
— 100 тысяч — тем, чье имущество пострадало полностью.