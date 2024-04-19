В Омске побывал министр обороны РФ Сергей Шойгу

В соответствии с поручением Сергея Шойгу в Омске готовят бронетехнику с повышенной защищённостью, а при производстве танков Т-80БВМ нового образца бронетехника уже на конвейере оснащается комплексом средств маскировки «Накидка» и защитным козырьком. Все бронемашины отгружаются предприятием сразу с дополнительным модулем защиты башни.