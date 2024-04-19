В Омске побывал министр обороны РФ Сергей Шойгу

Омскую область накануне, 18 апреля, посетил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Он проверил, как в Омске выполняют гособоронзаказ на заводе «Омсктрансмаш». Увиденным министр остался доволен.
В соответствии с поручением Сергея Шойгу в Омске готовят бронетехнику с повышенной защищённостью, а при производстве танков Т-80БВМ нового образца бронетехника уже на конвейере оснащается комплексом средств маскировки «Накидка» и защитным козырьком. Все бронемашины отгружаются предприятием сразу с дополнительным модулем защиты башни.
«Когда начали большую программу по созданию дополнительной защиты для танков, мы искали сплавы и технические решения. Всё это сделали. Теперь надо увеличивать темпы производства», — поставил задачу министр обороны РФ руководству предприятия.
Также на «Омсктрансмаше» рассказали об увеличении выпуска тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк» в 2,5 раза. Министр отметил, что предприятие в полном объеме выполняет задание по гособоронзаказу.
«Решены вопросы по производству и поставке новых двигателей большей мощности. Началось производство новых тяжёлых огнемётных систем. Выполнены задачи по дооснащению танков дополнительной бронезащитой от беспилотных летательных аппаратов разного уровня и дополнительной системой защиты прицельных комплексов», — отметил генерал армии Сергей Шойгу.
Также министр обороны РФ проверил организацию учебного процесса в Омском автобронетанковом инженерном институте.
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