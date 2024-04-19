Биометрию пассажиров планируют ввести во всех аэропортах Казахстана

«Следующим шагом в цифровизации должна стать биометрическая идентификация пассажиров при посадке на рейс. Это в разы упростит и ускорит процесс посадки пассажиров в аэропортах. В 2023 году биометрия в качестве пилотного проекта была внедрена в столичном аэропорту. При положительном опыте пилотный проект будет масштабирован на все аэропорты Казахстана», — говорится в сообщении.