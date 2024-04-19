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Биометрию пассажиров планируют ввести во всех аэропортах Казахстана

Система распознавания уже внедрена в столичной воздушной гавани.

Источник: Reuters

Биометрию пассажиров планируют ввести во всех аэропортах Казахстана, передает пресс-служба министерства транспорта.

В сфере пассажирских перевозок стало обыденным пользоваться услугами покупки электронных билетов, онлайн-бронирования и использования цифровых документов, подчеркнули в ведомстве.

«Следующим шагом в цифровизации должна стать биометрическая идентификация пассажиров при посадке на рейс. Это в разы упростит и ускорит процесс посадки пассажиров в аэропортах. В 2023 году биометрия в качестве пилотного проекта была внедрена в столичном аэропорту. При положительном опыте пилотный проект будет масштабирован на все аэропорты Казахстана», — говорится в сообщении.

В целях оптимизации бизнес-процессов в сфере грузовых авиаперевозок в Казахстане внедрена и действует информационная система «E-freight». Все авиакомпании и аэропорты подключены к платформе.

Через электронное оформление и сопровождение грузов удалось значительно сократить временные потери при организации воздушных грузоперевозок, отметили в Минтранспорта.