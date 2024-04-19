Ричмонд
+11°
облачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оппозиция: к пропаганде евроинтеграции Санду привлекла руководителей силового блока

КИШИНЕВ, 19 апр — Sputnik. К пропаганде евроинтеграции президент Молдовы Майя Санду привлекла руководителей силового блока страны, видимо, чтобы обеспечить нужный результат на предстоящих выборах, так считает лидер оппозиционной партии «Шанс» Алексей Лунгу.

Источник: AP 2023

«Похоже на предстоящих выборах нужный результат от граждан власть будет выбивать силой», — отметил политик.

Он прокомментировал в своем Telegram пополнение состава Комиссии по евроинтеграции представителями силовых ведомств.

«В состав Комиссии по евроинтеграции президент включила главу Минобороны, директора СИБ, а также начальника Центра по борьбе с дезинформацией. Усилили эту компанию прокурорами. Ранее в Комиссии заседали 37 человек, а теперь аж 64. Госаппарат раздувается».

пишет Лунгу.

По его мнению, это является «шагом отчаяния» со стороны власти. «Все больше своих людей, с которыми легко принимать любые решения, и которых щедро за это благодарят из бюджета», — подчеркивает политик.