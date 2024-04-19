Оппозиция: к пропаганде евроинтеграции Санду привлекла руководителей силового блока

«Похоже на предстоящих выборах нужный результат от граждан власть будет выбивать силой», — отметил политик.
Он прокомментировал в своем Telegram пополнение состава Комиссии по евроинтеграции представителями силовых ведомств.
«В состав Комиссии по евроинтеграции президент включила главу Минобороны, директора СИБ, а также начальника Центра по борьбе с дезинформацией. Усилили эту компанию прокурорами. Ранее в Комиссии заседали 37 человек, а теперь аж 64. Госаппарат раздувается».
По его мнению, это является «шагом отчаяния» со стороны власти. «Все больше своих людей, с которыми легко принимать любые решения, и которых щедро за это благодарят из бюджета», — подчеркивает политик.