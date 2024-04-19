Касым-Жомарт Токаев встретил Садыра Жапарова в Акорде

Главы государств посетили гала-концерт мастеров искусств Казахстана и Кыргызстана. В мероприятии, прошедшем во Дворце мира и согласия, выступили известные деятели культуры двух стран, а также артисты Государственного театра оперы и балета «Астана опера», творческие коллективы «Гүлдер», «Астана сазы» и «Аркасыры» (Кыргызстан).