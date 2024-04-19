Ричмонд
+11°
облачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД предложило ввести спецпаспорта безопасности для крупных ТЦ в Беларуси

Паспорта безопасности для крупных ТЦ могут ввести в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В МВД предложили ввести специальные паспорта безопасности для крупных торговых центров, мест массово пребывания людей в Беларуси. Подробности озвучил министр внутренних дел Иван Кубраков.

Он подчеркнул:

— Мы предлагаем ввести на крупные торговые центры, места массового пребывания людей специальные паспорта безопасности и передать их всем экстренным службам.

По словам Кубракова, в случае возникновения чрезвычайных происшествий сотрудники Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства здравоохранения смогут понимать еще до приезда на место, сколько именно входов и выходов в здании. Кроме того, будет возможность заранее понять, где есть стеклянные двери, а также ряд других нюансов.

— В соответствии с этими данными будет строиться работа.