МВД предложило ввести спецпаспорта безопасности для крупных ТЦ в Беларуси

В МВД предложили ввести специальные паспорта безопасности для крупных торговых центров, мест массово пребывания людей в Беларуси. Подробности озвучил министр внутренних дел Иван Кубраков.
Он подчеркнул:
— Мы предлагаем ввести на крупные торговые центры, места массового пребывания людей специальные паспорта безопасности и передать их всем экстренным службам.
По словам Кубракова, в случае возникновения чрезвычайных происшествий сотрудники Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства здравоохранения смогут понимать еще до приезда на место, сколько именно входов и выходов в здании. Кроме того, будет возможность заранее понять, где есть стеклянные двери, а также ряд других нюансов.
— В соответствии с этими данными будет строиться работа.