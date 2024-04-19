МВД предложило ввести спецпаспорта безопасности для крупных ТЦ в Беларуси

По словам Кубракова, в случае возникновения чрезвычайных происшествий сотрудники Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства здравоохранения смогут понимать еще до приезда на место, сколько именно входов и выходов в здании. Кроме того, будет возможность заранее понять, где есть стеклянные двери, а также ряд других нюансов.