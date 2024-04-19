Генштаб ВСУ уволил главу пресс-центра сил обороны юга Украины Гуменюк

На этой неделе нардеп и глава Комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин сообщил, что к нему обратилось более 150 журналистов и изданий, потребовавших уволить Наталью Гуменюк и заменить ее на «более компетентное лицо». По словам журналистов, пресс-секретарь регулярно мешает их работе, в частности «запрещает освещать» действие России в своей зоне ответственности. Журналисты заявили, что она запрещала освещать подрыв дамбы Каховской ГЭС.