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Генштаб ВСУ уволил главу пресс-центра сил обороны юга Украины Гуменюк

Генеральный штаб вооруженных сил Украины снял Наталью Гуменюк с должности руководителя пресс-центра сил обороны юга. Отставки Натальи Гуменюк требовали украинские журналисты из-за препятствования их работе. На ее должность пока никого не назначили.

Источник: РИА "Новости"

«Генеральным штабом вооруженных сил Украины проведены ротационные мероприятия в отношении начальника центра стратегических коммуникаций сил обороны юга. В частности, принято решение о завершении командировки и исключении из сил и средств соответствующей группировки войск полковника Натальи Гуменюк с 19 апреля 2024 года», — сообщается в Telegram-канале Генштаба.

На этой неделе нардеп и глава Комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин сообщил, что к нему обратилось более 150 журналистов и изданий, потребовавших уволить Наталью Гуменюк и заменить ее на «более компетентное лицо». По словам журналистов, пресс-секретарь регулярно мешает их работе, в частности «запрещает освещать» действие России в своей зоне ответственности. Журналисты заявили, что она запрещала освещать подрыв дамбы Каховской ГЭС.

Отвечая на эти обвинения, Наталья Гуменюк заявила, что журналисты «не привели доказательств фактами», а пресс-центр сил обороны юга не нарушил никаких приказов командования.