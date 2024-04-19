Как боец «Мехвод» выжил на СВО и вернулся к жене

Любимая игрушка дочери, подаренная сыном машинка и икона — главные обереги, которые не только греют сердца наших бойцов, но и спасают их от верной гибели. Они носят их у самого сердца. Признаются: в бою защищают не хуже бронежилета. А дома за них молятся жёны и матери, которые ждут звонка, чтобы услышать родной голос и выдохнуть: «Живой».
Судьба свела спустя 15 лет
На интервью ветеран СВО Юрий приехал в сопровождении жены Марии. Она его поддержка и опора. После тяжёлого ранения без неё никуда. Хотя в юности даже не думали, что будут так близки.
«Я родом из посёлка Шапкино, что в Енисейском районе Красноярского края. Маша у нас городская — на каникулы приезжала к бабушке своей в гости, так и познакомились. На дискотеку ходили, дружили, а накануне её отъезда поругались сильно и расстались. Потом мы с семьёй ближе к Ачинску переехали, Интернета и телефонов не было тогда, так связь и потеряли. Вновь встретились лишь 15 лет спустя. Оба в браках побывали, по двое детей родили, и вновь судьба свела. Кстати, благодаря соцсетям. Среди общих знакомых нашёл тётю её случайно, попросил номер телефона, написал, начали общаться», — вспоминает Юрий.
В дело вновь вмешался случай. Наш герой отправился на заработки в Красноярск, где и состоялась долгожданная встреча. «Он с одним маленьким пакетом приехал, даже не с чемоданом! Встретились и остались вместе», — делится Мария.
На бой пошёл женатым
Со своей супругой Юрий с 2010 года, но расписаться пара решила только перед отправкой на спецоперацию. Кстати, о своём решении пойти добровольцем сибиряк никому не говорил.
«Не хотел расстраивать. Боялся, что отговаривать будут. Да и сам не был уверен, что возьмут. В своё время хотел пойти служить в армию, но признали негодным по состоянию здоровья. Это был период, когда пацанов в Чечню отправляли. Два младших брата прошли службу, а я чем хуже? Долг Родине отдавать нужно, да и себя проверить хотелось. Так в 42 года и попал на СВО. Кстати, медкомиссия мне присвоила группу здоровья “А”. Так что меня можно в ракету — и в космос!» — смеётся Юрий.
«Он мне до этого рассказывал, что на работе плакат повесили о наборе добровольцев. Я ему говорю: “Куда тебе? Ты автомат в руках не держал ни разу”. Да и возраст. Там бегать наравне с молодыми парнями надо. А потом повестку показывает. Я в шоке была. Родители и дети плачут — отговаривают. А он ни в какую — решил, и всё. До последнего наделялась, что одумается. Помню, в военкомат пришли, спрашиваю: можно передумать ещё? Они говорят, пока не в части — можно. Но муж решение уже принял, мы уважаем его выбор. Уходя, сказал: “Вы ещё мной гордиться будете”, — и был прав», — говорит Мария.
Сам погибай, а товарища выручай
Гордиться семье Чикиных действительно есть чем. Юрий показал пример не только отваги, но и крепкой мужской дружбы. В разгар боя бронегруппа попала под обстрел. Вражеский коптер засёк наших бойцов, в итоге ребята попали под миномётный обстрел. Из девяти человек семь получили ранение, двое погибли.
"Мальчишки-медики после этого задания домой в отпуск собирались ехать… Остальные ранение получили. Помню, ногу сильно защипало, встать пробую — не получается, вывернута, как у кузнечика. А между обстрелами всего четыре минуты. Надо успеть отползти, а тут ещё ребята раненые. Один здоровый — Лёха Хакас, так я его за шиворот тяну до машины.
Прибывшие нас эвакуировать помочь не могут. В любой момент взрыв, жертв ещё больше будет. Дотянул, в машине всю дорогу на него смотрю. А он сознание теряет, я его по щекам бить давай и кричу, чтобы не отключался. Он потом вспоминал: «Глаза открою, а тут ты орёшь». А у меня контузия, временная потеря слуха, кровь из ушей. Когда на свою ногу внимание обратил, в ужас пришёл. Думал, нет её больше, в ботинке осталась".
После осколочного ранения Юрий уже перенёс шесть операций. Врачи называют случившееся чудом. Осколок размером 25 на 18 мм должен был насквозь пройти, но застрял в кости. Боец лишился одной трети большой кости. Поставленный медиками штифт не помог, начал гнить. В итоге развился хронический остеомиелит. По факту всё держится на тонкой задней кости, мышцах и мясе. Любая травма — неминуемый перелом. Врачи призвали беречь ногу, как хрустальную вазу.
Две свадьбы за год
Свой позывной «Мехвод» получил не просто так. Долго думали, какой дать новобранцу, выбрали по служебным обязанностям.
«Всю жизнь за рулём, ездить начал, когда прав ещё не было. Первой машиной “копейка” была, гонял по деревне. Потом в автошколу пришёл, они увидели, как вожу, сказали: учить — только портить! Вот и здесь мои навыки пригодились, сел за руль БМП механиком-водителем. Так позывной свой и получил. Сейчас не до руля, конечно. Хорошо хоть с кресла встал, пока с помощью костылей передвигаюсь, но надеюсь поскорее восстановиться».
С 2023 года Юрий ездит по госпиталям, проходит лечение. При этом успел на двух свадьбах побывать!
«Наши старшие дочери замуж в прошлом году вышли, сразу на двух свадьбах гуляли. Машина дочка всё переживала, что меня в отпуск не отпустят, хотела, чтобы под венец её повёл. А тут ранение, коляска, но на свадьбу всё равно приехал. Как иначе? У своей дочери уже на костылях был. Дай Бог, всё наладится».
Спасла молитва
Вера в хорошее никогда не покидала семью Чикиных. Говорят, в трудные времена спасала молитва.
«Когда из госпиталя позвонил, не поверила. Он же шутник у меня, думаю: ну какое ранение? Потом уже поняла, что не шутит. Они, когда в бой идут, телефоны оставляют, чтобы их не запеленговали. Ждёшь несколько дней звонка. Вот и перед этим заданием звонил, говорит, молись за нас. А потом звонок: “Хорошо молилась”. Отвечаю: “Вроде хорошо”. А он в ответ: “Не спрашиваю, утверждаю — хорошо, раз жив остался”, — вспоминает Мария.
После того боя солдат по разным госпиталям отправили. Больше полугода они не видели друг друга. Собрать всех вместе решил Андрей Малахов на своём шоу, тогда однополчане вновь встретились. Вспоминали боевые будни.
«Мальчишки двадцатилетние до сих пор помнят, как я их сало учил на костре жарить. Впервые только там попробовали, представляете? А ещё вспоминают, как смеялись моей привычке крестить всех перед боем. Я перекрещу ребят — и на душе как-то спокойнее. Сначала хихикали. “Ну ты прямо как батюшка”, — говорили. Потом уже сами просить стали. Без молитвы в бою нельзя».
Нужен буду — поеду
Перед уходом на спецоперацию Юрий трудился формовщиком на заводе «Сибиряк». До этого много лет проработал изолировщиком. Как сложится судьба дальше, пока не загадывает.
"Пока на больничном, контракт действующий, нужен буду — поеду. Забыть всё увиденное долго не получится, до сих пор снятся бои, ребята… Но дома и стены лечат. Я после пережитого настоящим домоседом стал. В гости, на прогулки особо не тянет. Больше с семьёй хочу проводить время.
Но отдыхать некогда. Вместе с товарищами решили открыть свой фонд «Позывной — Победа». Сейчас проходим все юридические процедуры по оформлению. Пока бои идут, ребятам нужна гуманитарная помощь, помогаем собирать. Ещё больше поддержка нужна будет, когда вернутся. Кому-то реабилитация после ранения, психологическая помощь, трудоустройство, семьям помочь надо.
Хочется, чтобы наши бойцы знали: они не одни. Волонтёрская поддержка очень важна. По себе знаю: когда в Москве в госпитале лежал, волонтёры окружили теплом и заботой. Я ведь туда в одном покрывале поступил — ни одежды, ничего не было. Они всем помогли, даже баловали мороженым — целый ящик принесли. Поэтому без поддержки в нашем деле никак".