Как боец «Мехвод» выжил на СВО и вернулся к жене

«Он мне до этого рассказывал, что на работе плакат повесили о наборе добровольцев. Я ему говорю: “Куда тебе? Ты автомат в руках не держал ни разу”. Да и возраст. Там бегать наравне с молодыми парнями надо. А потом повестку показывает. Я в шоке была. Родители и дети плачут — отговаривают. А он ни в какую — решил, и всё. До последнего наделялась, что одумается. Помню, в военкомат пришли, спрашиваю: можно передумать ещё? Они говорят, пока не в части — можно. Но муж решение уже принял, мы уважаем его выбор. Уходя, сказал: “Вы ещё мной гордиться будете”, — и был прав», — говорит Мария.