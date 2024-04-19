Тирасполь: призывы к трансформации миротворческой операции недопустимы

«Мы сегодня реально наблюдаем, что данный миротворческий механизм справляется со всеми задачами. Надо сберечь всё то, что мы имеем».
В заявлении приднестровской делегации подчёркивается, что дислокация российских миротворческих сил в Приднестровье абсолютно законна и юридически оправданна. Под соответствующими документами в своё время подписались президенты Молдовы, России и руководитель Приднестровья.
Согласно им замена нынешнего формата миротворческой операции под эгидой России на что-то иное возможна только после полного урегулирования приднестровского конфликта.
«Поэтому мы настаиваем на том, чтобы эту тематику как можно меньше тиражировали в СМИ и высказывались должностные лица со всех сторон», — заключил Беляков.