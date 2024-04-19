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Главой городской Думы Новороссийска избрали Андрея Антонова

18 апреля состоялось очередное заседание городской Думы Новороссийска VII созыва. Главным вопросом повестки стали выборы председателя представительного органа из числа действующих депутатов. Парламентарии предложили на этот пост председателя комитетапо законности, правопорядку и правовой защите граждан Андрея Антонова.

Как сообщили в пресс-службе гордумы, кандидатуру Антонова поддержал глава Новороссийска Андрей Кравченко. Он сообщил, что еще в марте этот вопрос был урегулирован на региональном политсовете Краснодарского реготделения «Единой России».

«Новый председатель Думы является депутатом четырех последних созывов. Андрей Павлович пользуется заслуженным авторитетом как среди коллег, так и среди жителей своего избирательного округа. Убежден, что под руководством вновь избранного председателя городская Дума продолжит активную работу на благо новороссийцев», — сказал в своем выступлении господин Кравченко.

Андрея Антонова избрали путем тайного голосования. В тот же день он продолжил вести заседание городского парламента уже в новой должности.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», господин Антонов является депутатом уже четвертый срок и для должности председателя, по мнению политологов, во многом является сбалансированным кандидатом.

«Сам Антонов — родовой казак, но в структуре Кубанского казачьего войска за должности не борется. При этом по роду деятельности — он специалист транспортной отрасли и долгие годы являлся руководителем ЗАО “РОСТЭК-Новороссийск”, крупного предприятия в сфере таможенного оформления и экспедирования — важнейшего направления в портовом городе. Поэтому ряд депутатов, связанных с транспортной отраслью, будут видеть в нем своего коллегу, а другие оценят его опыт и объективность», — говорит новороссийский политолог Владимир Гордеев.

Напомним, предыдущий председатель городской Думы Новороссийска Александр Шаталов, занимавший эту должность 14 лет, досрочно покинул пост 25 марта. Он продолжает свою депутатскую деятельность — за ним остается 18-й избирательный округ. На пост нового главы гордумы Новороссийска, по мнению политологов, могли претендовать пять основных кандидатов: зампредседателя гордумы Сергей Савотин, ректор Государственного морского университета имени адмирала Ф. Ф. Ушакова Сергей Кондратьев, глава думского комитет по законности, правопорядку и правовой защите граждан Андрей Антонов, председатель комитета по вопросам ЖКХ и градостроительной политике Илья Канакиди и председатель думского комитета по муниципальной собственности, земельным отношениям и потребительского рынка Виталий Козырев.

Александр Шаталов впервые был избран депутатом городской думы Новороссийска в 2000 году. Затем переизбирался в состав городского парламента, а в марте 2010 года был избран его председателем. В сентябре 2015 года господин Шаталов был избран председателем городской думы VI созыва, а в сентябре 2020 года — VII созыва.

Как отмечал Владимир Гордеев, уход Александра Шаталова с поста председателя обсуждался уже давно и выглядит вполне логичным. «Основные годы его работы в думе совпали с нахождением на посту мэра Новороссийска Владимира Синяговского и Александра Шаталова небезосновательно причисляли к его административной команде. Переход Владимира Синяговского в Государственную думу в 2016 году не сильно повлиял на эту ситуацию, так как на посту мэра сменил его заместитель Игорь Дяченко и господин Шаталов продолжал быть председателем думы весь срок его нахождения на посту мэра вплоть до конца 2021 года, когда новым мэром был избран Андрей Кравченко», — говорит политолог.

По его словам, именно от главы гордумы Новороссийска зависит, будет ли эффективным взаимодействие депутатов и их решений с исполнительной властью в лице нового мэра города.

Руководитель краснодарского Центра политических исследований и технологий Григорий Киселев отмечал, что в муниципалитетах Краснодарского края все последние годы происходит системная смена элит. «Просидевших в своих креслах десятилетия персон заменяют современные управленцы, в том числе приходящие в администрацию из бизнеса и прошедшие все этапы муниципальной службы. На этом фоне замена спикера гордумы Новороссийска Шаталова выглядит закономерной — для более эффективного взаимодействия с обновленной командой мэрии нужен новый спикер», — рассуждает эксперт.