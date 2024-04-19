Главой городской Думы Новороссийска избрали Андрея Антонова

Как сообщили в пресс-службе гордумы, кандидатуру Антонова поддержал глава Новороссийска Андрей Кравченко. Он сообщил, что еще в марте этот вопрос был урегулирован на региональном политсовете Краснодарского реготделения «Единой России».
«Новый председатель Думы является депутатом четырех последних созывов. Андрей Павлович пользуется заслуженным авторитетом как среди коллег, так и среди жителей своего избирательного округа. Убежден, что под руководством вновь избранного председателя городская Дума продолжит активную работу на благо новороссийцев», — сказал в своем выступлении господин Кравченко.
Андрея Антонова избрали путем тайного голосования. В тот же день он продолжил вести заседание городского парламента уже в новой должности.
Как ранее писал «Ъ-Кубань», господин Антонов является депутатом уже четвертый срок и для должности председателя, по мнению политологов, во многом является сбалансированным кандидатом.
«Сам Антонов — родовой казак, но в структуре Кубанского казачьего войска за должности не борется. При этом по роду деятельности — он специалист транспортной отрасли и долгие годы являлся руководителем ЗАО “РОСТЭК-Новороссийск”, крупного предприятия в сфере таможенного оформления и экспедирования — важнейшего направления в портовом городе. Поэтому ряд депутатов, связанных с транспортной отраслью, будут видеть в нем своего коллегу, а другие оценят его опыт и объективность», — говорит новороссийский политолог Владимир Гордеев.
Напомним, предыдущий председатель городской Думы Новороссийска Александр Шаталов, занимавший эту должность 14 лет, досрочно покинул пост 25 марта. Он продолжает свою депутатскую деятельность — за ним остается 18-й избирательный округ. На пост нового главы гордумы Новороссийска, по мнению политологов, могли претендовать пять основных кандидатов: зампредседателя гордумы Сергей Савотин, ректор Государственного морского университета имени адмирала Ф. Ф. Ушакова Сергей Кондратьев, глава думского комитет по законности, правопорядку и правовой защите граждан Андрей Антонов, председатель комитета по вопросам ЖКХ и градостроительной политике Илья Канакиди и председатель думского комитета по муниципальной собственности, земельным отношениям и потребительского рынка Виталий Козырев.
Александр Шаталов впервые был избран депутатом городской думы Новороссийска в 2000 году. Затем переизбирался в состав городского парламента, а в марте 2010 года был избран его председателем. В сентябре 2015 года господин Шаталов был избран председателем городской думы VI созыва, а в сентябре 2020 года — VII созыва.
Как отмечал Владимир Гордеев, уход Александра Шаталова с поста председателя обсуждался уже давно и выглядит вполне логичным. «Основные годы его работы в думе совпали с нахождением на посту мэра Новороссийска Владимира Синяговского и Александра Шаталова небезосновательно причисляли к его административной команде. Переход Владимира Синяговского в Государственную думу в 2016 году не сильно повлиял на эту ситуацию, так как на посту мэра сменил его заместитель Игорь Дяченко и господин Шаталов продолжал быть председателем думы весь срок его нахождения на посту мэра вплоть до конца 2021 года, когда новым мэром был избран Андрей Кравченко», — говорит политолог.
По его словам, именно от главы гордумы Новороссийска зависит, будет ли эффективным взаимодействие депутатов и их решений с исполнительной властью в лице нового мэра города.
Руководитель краснодарского Центра политических исследований и технологий Григорий Киселев отмечал, что в муниципалитетах Краснодарского края все последние годы происходит системная смена элит. «Просидевших в своих креслах десятилетия персон заменяют современные управленцы, в том числе приходящие в администрацию из бизнеса и прошедшие все этапы муниципальной службы. На этом фоне замена спикера гордумы Новороссийска Шаталова выглядит закономерной — для более эффективного взаимодействия с обновленной командой мэрии нужен новый спикер», — рассуждает эксперт.