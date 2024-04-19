Главой городской Думы Новороссийска избрали Андрея Антонова

Как отмечал Владимир Гордеев, уход Александра Шаталова с поста председателя обсуждался уже давно и выглядит вполне логичным. «Основные годы его работы в думе совпали с нахождением на посту мэра Новороссийска Владимира Синяговского и Александра Шаталова небезосновательно причисляли к его административной команде. Переход Владимира Синяговского в Государственную думу в 2016 году не сильно повлиял на эту ситуацию, так как на посту мэра сменил его заместитель Игорь Дяченко и господин Шаталов продолжал быть председателем думы весь срок его нахождения на посту мэра вплоть до конца 2021 года, когда новым мэром был избран Андрей Кравченко», — говорит политолог.