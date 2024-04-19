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Министр спорта Пермского края Татьяна Чеснокова в третий раз стала мамой

Пополнение в семействе главы краевого Минспорта произошло 17 апреля.

Министр спорта Татьяна Чеснокова своим личным примером подтвердила пользу здорового образа жизни. Татьяна Васильевна в возрасте 35 лет стала многодетной мамой — 17 апреля она родила дочку.

Появившаяся на свет дочка стала третьим ребенком в семье главы Минспорта. В краевом ведомстве рассказали, что малышку дома будут встречать брат и сестра.

На время декретного отпуска Татьяны Чесноковой с 15 апреля по 7 июля 2024 года ее пост будет замещать Андрей Ипатов.

Около месяца назад Татьяна Чеснокова приняла участие в открытии многофункционального комплекса «Энергия» в Перми.