Министр спорта Пермского края Татьяна Чеснокова в третий раз стала мамой

Министр спорта Татьяна Чеснокова своим личным примером подтвердила пользу здорового образа жизни. Татьяна Васильевна в возрасте 35 лет стала многодетной мамой — 17 апреля она родила дочку.
Появившаяся на свет дочка стала третьим ребенком в семье главы Минспорта. В краевом ведомстве рассказали, что малышку дома будут встречать брат и сестра.
На время декретного отпуска Татьяны Чесноковой с 15 апреля по 7 июля 2024 года ее пост будет замещать Андрей Ипатов.
Около месяца назад Татьяна Чеснокова приняла участие в открытии многофункционального комплекса «Энергия» в Перми.