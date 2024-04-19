У партнерства Казахстана и Кыргызстана большое будущее — Глава государства

— Сегодня мы собрались на долгожданную важную встречу. Безусловно, это будет способствовать развитию отношений между двумя странами. В ходе встречи будут обсуждены наиболее актуальные вопросы казахстанско-кыргызского сотрудничества. Мы провели переговоры с Президентом Кыргызстана в узком составе. Мы подтвердили нашу приверженность расширению отношений. Садыр Нургожоевич заявил, что между двумя странами не должно быть нерешенных вопросов. Я полностью согласен с этим мнением.
Президент РК подчеркнул, что верит в будущее казахстанско-кыргызских отношений.
— Я твердо верю, что наше партнерство, прошедшее испытание временем, имеет большое будущее. В этом направлении нам необходимо мобилизоваться как единое целое. В этой связи считаю, что работа Высшего межгосударственного совета придаст особый импульс развитию казахстанско-кыргызских отношений. Я также считаю, что этот шаг поднимет наше сотрудничество на новый уровень.