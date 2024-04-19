Министр обороны РФ в Омске посетил инженерный институт

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Омск. Он посетил завод, выпускающий танки, а также прибыл в Омский автобронетанковый инженерный институт. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Генералу армии доложили, что студенты участвуют в ремонте и техническом обслуживании бронированных машин. Они уже восстановили и отремонтировали десятки единиц военной автомобильной техники. Шойгу показали, как проходят занятия на учебных тренажёрах и рассказали, что студенты учатся использовать беспилотные летательные аппараты.
Ранее мы сообщали, что Шойгу посетил предприятие оборонно-промышленного комплекса, которое выполняет госзаказ.