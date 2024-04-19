Министр обороны РФ в Омске посетил инженерный институт

Генералу армии доложили, что студенты участвуют в ремонте и техническом обслуживании бронированных машин. Они уже восстановили и отремонтировали десятки единиц военной автомобильной техники. Шойгу показали, как проходят занятия на учебных тренажёрах и рассказали, что студенты учатся использовать беспилотные летательные аппараты.